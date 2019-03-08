В Астане предотвратили взрыв на АЗС

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Столичные огнеборцы предотвратили взрыв на автозаправочной станции, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДЧС Астаны, 6 марта, в 21.05, на Центральный пункт пожарной связи 101 поступило сообщение о пожаре по адресу: Коргальжинское шоссе, 6, АЗС "Синоил". На место вызова незамедлительно были направлены дежурные подразделения Службы пожаротушения. По прибытии СПЧ №3 было установлено, что на территории АЗС открытым пламенем горит автомобиль КIA Sportage с переходом на заправочную колонку.

Благодаря оперативным грамотным действиям огнеборцы СПЧ №3, а также дежурная служба пожаротушения предотвратили взрыв, на безопасное расстояние были эвакуированы близстоящие машины.

Пожар был успешно локализован в 21.24 и ликвидирован в 21.30. Жертв и пострадавших нет. Автомобиль КIA Sportage сгорел полностью, а также пострадали резиновые и пластмассовые изделия заправочной колонки. Причина пожара устанавливается.

Всего в тушении пожара было задействовано 14 человек личного состава и пять единиц техники.

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