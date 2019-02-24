В Астане пропал подросток

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - В субботу в Астане пропал 13-летний Омирхан Бактаулет, передает Kazakhstan Today.

Информация о розыске распространена в соцсетях . Подросток вышел из дома на станции Сороковой в 17.22. По информации родителей, он пошел на каток, но домой не вернулся.

В день пропажи Омирхан был одет в темно-синюю куртку, черную шапку-ушанку с серым мехом, серые джинсы и черные сапоги. Опубликованы приметы подростка: карие глаза, заметные родинки на лице, незаметный шрам на левой щеке, худощавое телосложение, темные волосы.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по телефонам: 8 705 550 84 25, 102.

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