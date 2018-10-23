В Астане таксист потребовал выкуп за оставленные в салоне такси вещи

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Астаны в ходе ОПМ "Участок" задержали таксиста, который потребовал с пассажирки деньги за личные вещи, оставленные в салоне автомобиля, передает Kazakhstan Today.

"Около 21.00 в Центр оперативного управления департамента полиции поступила информация о том, что жительница Астаны оставила в салоне автомашины Lada Priora сумку, в которой находились ее личные вещи (планшет, игровая приставка и ноутбук). За возвращение имущества водитель, подвозивший женщину, требовал около 100 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

Как объяснила клиентка, она вызвала такси через приложение Indriver. Высадив пассажирку на месте назначения, водитель резко тронулся с места и уехал, не дав ей возможность забрать из салона свои вещи.

Таксиста задержал участковый инспектор лейтенант полиции Ержан Калмуратов. При осмотре в автомобиле было обнаружено личное имущество потерпевшей.

"Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу. По данному факту проводится досудебное расследование", - отметили в департаменте.

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