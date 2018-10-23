Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 октября 2018
  • 21
  • :
  • 08
Новости регионов
13º Преимущественно ясно
днем 21º    ночью 11º
17:00
.
Aнонс

В Астане таксист потребовал выкуп за оставленные в салоне такси вещи23.10.2018
Происшествия  17:10

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Астаны в ходе ОПМ "Участок" задержали таксиста, который потребовал с пассажирки деньги за личные вещи, оставленные в салоне автомобиля, передает Kazakhstan Today.

"Около 21.00 в Центр оперативного управления департамента полиции поступила информация о том, что жительница Астаны оставила в салоне автомашины Lada Priora сумку, в которой находились ее личные вещи (планшет, игровая приставка и ноутбук). За возвращение имущества водитель, подвозивший женщину, требовал около 100 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.


Как объяснила клиентка, она вызвала такси через приложение Indriver. Высадив пассажирку на месте назначения, водитель резко тронулся с места и уехал, не дав ей возможность забрать из салона свои вещи.

Таксиста задержал участковый инспектор лейтенант полиции Ержан Калмуратов. При осмотре в автомобиле было обнаружено личное имущество потерпевшей.

"Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу. По данному факту проводится досудебное расследование", - отметили в департаменте.
Просмотров: 2252
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
23.10.2018   18:20
Школьница погибла под колесами автобуса в Астане
23.10.2018   17:10
В Астане таксист потребовал выкуп за оставленные в салоне такси вещи
23.10.2018   16:21
В Костанае водитель автобуса сбил подростка на пешеходном переходе
23.10.2018   09:41
Пятилетняя девочка выжила, упав из окна на шестом этаже дома в Павлодаре
23.10.2018   09:07
В МСХ Казахстана прокомментировали происшествие с отравлением иранских моряков
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today