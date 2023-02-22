В Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеровВ Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров
21.02.2023, 18:25 20506
В Астане угарным газом отравились 25 человек
Предварительная причина - неисправность отопительной печи на твердом топливе в жилом доме, переоборудованном под общежитие
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за неисправности отопительной печи 25 человек, в том числе 9 детей, получили отравление угарным газом, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
21 февраля 2023 года в 08.50 от скорой помощи "103" поступило сообщение об отравлении угарным газом жителей нескольких комнат частного 4-этажного общежития", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Предварительная причина - неисправность отопительной печи на твердом топливе, рассказали в МЧС.
Ранее в этом же общежитии уже был подобный случай. Тогда было эвакуировано 16 человек, в том числе 11 детей. Пожарные составили соответствующие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности, а материалы о нарушении жизненно важных требований пожарной безопасности были направлены в акимат, ГАСК, жилищную инспекцию, ДГД.
Пожарные взяли данный объект на контроль и дважды проводили профилактические разъяснительные беседы с раздачей памяток по соблюдению норм пожарной безопасности.
Там пояснили, что жилой дом переоборудован в общежитие. При этом объект не оборудован системами пожарной автоматики. Документы на переоборудование жилого дома под общежитие тоже отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в пяти тысячах домов Жетысуской области выявлены нарушения пожарной безопасности.
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21.02.2023, 17:31 23161
В МВД прокомментировали гибель казахстанского курсанта в российском военном вузе
Тело юноши нашли с огнестрельным ранением
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Командование Академии Национальной гвардии РК выразило глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью военнослужащего, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РК.
19 февраля в Саратовском военном институте войск Национальной гвардии Российской Федерации произошла гибель курсанта 3-го курса военнослужащего Национальной гвардии Республики Казахстан", - сообщили в МВД.
Там отметили, что молодой человек после окончания специализированного лицея "Арыстан" в 2020 году прошел отбор и был направлен в Военный институт войск Национальной гвардии Российской Федерации для обучения по специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности".
Ранее российские СМИ сообщали о том, что 19 февраля в Саратовском военном Краснознаменном институте войск Нацгвардии имени Ф.Э. Дзержинского погиб 19-летний курсант из Казахстана. Тело юноши нашли с огнестрельным ранением. До этого он заступил на дежурство с автоматом Калашникова. Не исключается, что курсант мог совершить "необдуманный поступок".
21.02.2023, 08:05 32596
На границе Сирии и Турции произошли новые землетрясения
Фото: Depositphotos
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Анкара. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения, сообщили местные сейсмологи.
Первые подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали в 17.04 по времени UTC (20.04 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре, сообщает РИА Новости.
В 20.07 мск турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Как передает телеканал CNN Türk, стихийное бедствие привело к новым разрушениям.
Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения", - рассказал корреспондент.
В свою очередь телеканал A Haber сообщил о перебоях с электричеством в провинции Хатай.
В регионе полностью отключено электричество. Шел разбор завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", - отметила корреспондент Эмине Кавасоглу.
По словам журналистки, во время поездки на машине ее вместе с коллегами "стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли".
Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что под завалами домов оказались люди. Он отметил, что спасатели направились на помощь.
Телеканал CNN Türk также сообщил, что в Хатай сегодня приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время землетрясения он находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше.
В свою очередь управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предостерегло граждан от приближения к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров. Аналогичные предупреждения выпустили власти прибрежных регионов Анталья и Мерсин.
Источники РИА Новости также сообщили о разрушении участка трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун. Как передает корреспондент агентства из Антакьи, там обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля.
По данным МВД Турции, жертвами землетрясений стали три человека.
В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. 18 из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путем", - сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.
Сирийское агентство САНА также подтвердило информацию о происшествии. По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители нескольких регионов страны. В Алеппо из-за падения камней со зданий ранения получили шесть человек.
Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что землетрясение привело к обрушению нескольких зданий в городках Джиндиресе и Азазе на северо-западе Сирии, есть пострадавшие.
Дополнено 21.02.2023, 10.30
По данным СМИ, в результате землетрясений в турецкой провинции Хатай погибли 6 человек, сообщает РИА "Новости".
В Сирии погибли пять человек, информирует "Хабар24". По разным данным, четыре человека умерли во время давки и паники из-за толчков.
Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии - там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
Число спасенных из-под завалов после землетрясений на юго-востоке Турции людей превысило 114 тысяч человек, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам президента, землетрясения стали беспрецедентной катастрофой в мировой истории. Он отметил, что более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены.
Президент сообщил, что власти намерены запретить строительство новых домов высотой больше 3-4 этажей в зоне землетрясений.
20.02.2023, 11:07 56451
Трое погибли при столкновении грузового поезда с автомобилем в Акмолинской области
Водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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Кокшетау. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 февраля на центральном переезде в поселке Шортанды произошло столкновение грузового поезда сообщением Бурабай - Астана и автомашины Jiefang под управлением 46-летнего жителя села Новокубанка.
В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и два пассажира минивэна: женщина, 1975 года рождения, и мужчина, 1985 года рождения. Оба жители столицы. Еще трое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу", - информирует Polisia.kz.
Предварительно установлено, что водитель минивэна проехал железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора, объехав шлагбаум.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Напомним, в Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом.
20.02.2023, 10:23 57791
Учащиеся Экибастуза вновь перейдут на дистанционное обучение
Для прогрева помещений и достижения в них нормального температурного режима требуется время
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Экибастуз. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - До 24 февраля школьники и учащиеся колледжей Экибастуза уйдут на дистанционное обучение, детские сады будут работать в режиме дежурных групп.
Как пояснили в управлении образования города, для прогрева помещений и достижения в них нормального температурного режима требуется время, сообщает телеканал "Хабар 24".
Напомним, в ночь на 18 февраля на ТЭЦ Экибастуза вновь произошла авария. Работа трех из шести котлоагрегатов остановлена. В соцсетях экибастузцы сообщают о том, что в домах ледяная вода и батареи, и требуют вновь ввести в городе режим ЧС.
Сейчас на ТЭЦ работают шесть котлов и город обеспечивают теплом.
20.02.2023, 08:43 60651
Четыре человека погибли в страшном ДТП в Кызылординской области
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Самара - Шымкент в Сырдаринском районе Кызылординской области.
19 февраля на автомобильной дороге Самара - Шымкент на 1767-1768-м км произошло столкновение автомашин Mercedes и Opel. В результате ДТП погибли 4 человека, один находится в больнице. Подробные данные выясняются", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345, часть 4, УК РК, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.
19.02.2023, 16:09 81236
Пожар в многоэтажке Экибастуза: спасено 20 человек
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников
Фото: МЧС РК
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Экибастуз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области спасено 20 человек при пожаре в одном из домов города Экибастуза, информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сообщается, что благодаря оперативным действиям пожарных при помощи автолестницы и специальных спасательных колпаков по лестничному маршу спасено 20 человек, из них 4 детей.
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 3 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке в Таразе эвакуировано 20 человек.
19.02.2023, 13:18 86786
Ситуация находится на контроле правительства - Минэнерго об аварии на Экибастузской ТЭЦ
Фото: ortcom.kz
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Экибастуз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали очередную аварию на ТЭЦ Экибастуза.
На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле правительства", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, в настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи 70 градусов.
На Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. В результате остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя. Около 20.00 ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23.00 начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ночь на 18 февраля в 4.55 на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочередно остановлены работающие котлоагрегаты №№ 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы. Работа станции не была остановлена. В работе остались три энергетических котлоагрегата - №№ 5, 6, 9 и энергетические насосы.
В 16.30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода. В ремонтных работах были задействованы 70 человек.
Также в феврале на теплосетях Экибастуза зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 - на магистральных сетях, 10 - на внутриквартальных сетях. Собственнику ТЭЦ было поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.
Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов выразил недовольство перерасчетом оплаты за теплоэнергию в Экибастузе.
17.02.2023, 08:21 135456
Момент страшного пожара на нефтебазе QazaqOil попал на видео
Фото: Instagram/aqmola_tjd
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Кокшетау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау 16 февраля на территории топливной станции QazaqOil в северной промзоне произошло загорание двух топливозаправщиков.
Пожар локализован в 11.05 и полностью ликвидирован в течение 20 минут. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. В результате загорания погиб мужчина 1988 года рождения - оператор АЗС, который находился на топливозаправщике. Причина пожара устанавливается", - сообщили в областном ДЧС.
Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
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