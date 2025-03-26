25.03.2025, 09:30 38416

В Астане во дворе жилого дома загорелся газгольдер

Пострадавших нет
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном районе Есиль во дворе дома загорелся газгольдер, сообщает перс-служба МЧС РК.

На место были направлены силы и средства столичного гарнизона и аварийная служба для отключение подачи газоснабжения.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и аварийных служб пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Напомним, 24 марта в районе Есиль города Астаны пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек.
 
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Теги:ПожарГазАстана

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25.03.2025, 12:40 34361

В Алматинской области незаконное сужение русла реки стало причиной подтопления

Жители самовольно устанавливали ограждения и беседки
В Алматинской области незаконное сужение русла реки стало причиной подтопления
Фото: МО РК
Конаев. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 марта, в результате обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медицинского центра в селе Бесагаш Талгарского района, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

По предварительным данным, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки. Жители самовольно устанавливали ограждения и беседки непосредственно по руслу, что привело к снижению пропускной способности водного потока.

Для ликвидации последствий и предотвращения дальнейшего подтопления отдел по чрезвычайным ситуациям Талгарского района совместно с местными исполнительными органами проводит углубление арычной системы выше подтопленных домов.

На данный момент поток воды приостановлен, ведется работа по выявлению нарушителей и восстановлению естественной пропускной способности русла реки.

Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.

В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
 
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Теги:подтоплениеРека
24.03.2025, 14:31 91406

Четыре человека погибли в ДТП в Акмолинской области  

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом
Четыре человека погибли в ДТП в Акмолинской области
Фото: скрин видео
Степногорск. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека скончались в результате аварии, произошедшей на автодороге Степногорск - пос. Заводской в Акмолинской области.

По данным департамента полиции Акмолинской области, ДТП с участием автомашины марки ВАЗ и автобуса Yutong произошло вечером 23 марта.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомашины марки ВАЗ от полученных травм скончались. Двое несовершеннолетних пассажиров автомашины ВАЗ с различными травами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в информации.



По факту аварии проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили о важности соблюдения скоростного режима, особенно на участках с интенсивным движением.

Ранее три человека погибли в ДТП в Западном Казахстане.
 
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Теги:ДТПАкмолинская областьПогибшие
24.03.2025, 10:12 103956

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку

Причина - ухудшение состояния здоровья пассажира
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку
Фото: Depositphotos
Баку. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси - Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает авиакомпания.

Он был передан сотрудникам скорой помощи. Поскольку рабочее время экипажа истекло, вылет рейса был отложен на 24 марта до 13.40 по местному времени. Пассажирам предоставлены трансфер в гостиницу, проживание и питание", - заявили в Air Astana.


Ранее в аэропорту Актау из-за технической неисправности экстренно сел самолет Air Astana.
 
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Теги:СамолетПосадкаБаку
24.03.2025, 09:12 105386

В Астане пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек   

Пожар ликвидирован
В Астане пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек
Фото: instagram/nursultan_tjd
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Есиль города Астаны пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В одной из многоэтажек произошло возгорание электрощитовой между вторым и четвертыми этажами. Огнеборцы, установив автолестницу и трехколенную лестницу, из задымленной зоны спасли 13 человек, из них 6 детей. Также по лестничному маршу эвакуировали 45 человек, из них 12 детей", - проинформировали в министерстве.



По данным МЧС, пожар ликвидирован, причина устанавливается.

Ранее в Алматы пожарные спасли восемь человек.
 
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Теги:СпасениеАстанаЛюди
23.03.2025, 10:36 128391

Еще одна лавина сошла в Алматинской области

Параметры снежной лавины уточняются
Еще одна лавина сошла в Алматинской области
Конаев. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 23 марта, в 08.28 на 23-24-м км автодороги областного значения Тургень - урочище Батан в Енбекшиказахском районе сошла лавина. Причиной схода стало неустойчивое состояние снежного покрова и значительный запас снега на склонах гор, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

В настоящее время параметры снежной лавины уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия и обеспечения безопасности на место выехали: 1 сотрудник и 1 единица техники ГУ "Казселезащита", 1 сотрудник и 1 единица техники ДЧС Алматинской области.

Напомним, с 15 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года автодорога Тургень - Батан - Обсерватория Асы закрыта для движения автотранспорта на участке с 15-го по 41-й км.

22 марта самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик. Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра.
 
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Теги:ДЧСдорогалавина
22.03.2025, 20:27 143276

Два человека погибли в результате взрыва на автозаправке в Туркестанской области

Еще три человека получили ожоги
Два человека погибли в результате взрыва на автозаправке в Туркестанской области
Фото: МЧС РК
Туркестан. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел на автозаправочной станции в селе Жаушықум в Шардаринском районе Туркестанской области.

Видео происшествия опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.


В ДЧС Туркестанской области сообщили, что взрыв газовой колонки произошел днем, 21 марта.

Установлено, что взрыв произошел после столкновения легкового автомобиля с автогазозаправочной станцией. В результате повреждения произошла утечка газа из резервуара с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль", - сообщили подробности в департаменте.


В результате происшествия два человека скончались на месте, трое получили ожоги.

Один пострадавший был госпитализирован сотрудниками медицинской службы, двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. Силами ДЧС пожар был полностью ликвидирован", - говорится в информации ДЧС.


В ноябре прошлого года взрыв произошел на АЗС в Кызылординской области. Один человек был госпитализирован.
 
22.03.2025, 18:50 146041

Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу к озеру Есик

В целях безопасности до 31 марта 2025 года дорога к озеру будет закрыта на участке с 7-го по 15-й км
Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу к озеру Есик
Фото: ДЧС Алматинской области
Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрыла сегодня автодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра.

Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу областного значения г. Есик - оз. Есик, на участке вне населенного пункта. Жертв и разрушений нет. Расчистка дороги не требуется, проезд открыт. На месте происшествия работали сотрудники ГУ "Казселезащита" (1 человек и 1 единица техники) и ДЧС (1 сотрудник и 1 единица техники)", - сообщили в ДЧС.


Там добавили, что в целях безопасности до 31 марта 2025 года дорога к озеру будет закрыта на участке с 7-го по 15-й км.

Напомним, 17 марта в горах недалеко от Шымбулака три фрирайдера, проигнорировавшие предупреждения о лавинной опасности, спровоцировали сход лавины. Двоим удалось выбраться, одна женщина - жительница России - погибла на месте. За неделю до этого лыжники тоже спровоцировали сход лавины на Шымбулаке.
 
22.03.2025, 16:39 132051

Ушел из жизни один из основателей ERG Aлександр Машкевич

С 2014 по 2024 годы Машкевич был председателем совета директоров ERG, также он долгое время возглавлял Евразийский банк
Ушел из жизни один из основателей ERG Aлександр Машкевич
Фото: ERG
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Aлександр Машкевич скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба ERG.

Машкевич был одним из основателей Eurasian Resources Group (ERG). С 2014 по 2024 годы он был председателем совета директоров ERG. Также Машкевич долгое время возглавлял АО "Евразийский банк".

Бизнесмен также входил в совет иностранных инвесторов при президенте Казахстана и возглавлял Федерацию конного спорта РК.

В компании выразили глубокие соболезнования родным и близким.

Напомним, сегодня также стало известно о кончине легенды мирового бокса, олимпийского чемпиона Джорджа Формана и российской актрисы, звезды фильма "Гусарская баллада" Ларисы Голубкиной.
 
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