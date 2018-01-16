В Атырау из-за остановки двух турбин ТЭЦ произошел сбой в электро- и водоснабжении

Атырау. 16 января. Kazakhstan Today - 15 января вышли из строя две турбины Атырауской ТЭЦ, после чего в некоторых районах города пропали электричество и вода, передает Kazakhstan Today.

На отсутствие электричества, а также горячей и холодной воды пожаловались жители микрорайонов Алмагуль, Нурсая, Самал, Жилгородок, жители домов по проспекту Азаттык, а также пригородных сельских округов. По словам жителей, свет и воду отключили около 21.00, в домах и квартирах резко похолодало, ведь у большинства котельные работают от электричества, сообщил портал " Мой город ".

Как пояснил изданию " Ак Жайык " заместитель акима Атырау Мейрим Калауи, из-за поломки встали турбины №6 и №12 на Атырауской ТЭЦ. Левобережье запитали от правобережья и приступили к ремонту турбин. В 21.40 отремонтировали турбину №6 и таким образом вернули в работу городские водоочистные сооружения.

В 22.15 Калауи сообщил, что включили и турбину №12, возобновляют электроснабжение микрорайонов Алмагуль, Геолог, Мирас, а также Аксайского и Каиршахтинского сельских округов.

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