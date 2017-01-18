Атырау. 18 января. Kazakhstan Today - В Атырау неизвестный водитель сбил девочку-подростка и скрылся с места аварии, сообщили в ДВД города.

По информации полиции, утром 17 января на трассе Атырау - Дамба неизвестная автомашина сбила девочку 2002 года рождения. Ребенок с многочисленными травмами был доставлен в областную детскую больницу, где, не приходя в сознание, скончался, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники полиции ведут розыск автомашины и водителя, совершившего наезд на ребенка, и обращаются к возможным свидетелям с просьбой сообщить известную им информацию.

Если кто-либо видел или обладает хоть какой-то информацией по факту происшествия, просим обратиться в управление дознания департамента внутренних дел Атырауской области по телефону 98-20-42. Анонимность гарантируется, говорится в сообщении ДВД.

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