Атырау. 12 января. Kazakhstan Today - В Атырауской области специальная комиссия начала расследование причин смерти 32-летней роженицы из Индерского района. Родственники, в частности, обвиняют медиков областного перинатального центра в том, что там женщину не приняли, после чего её повезли в городской роддом, где она умерла от разрыва матки.

"Но мы не отказывали женщине в госпитализации. Она поступила к нам вечером 17 декабря и пробыла под наблюдением наших врачей с 23.00 17 декабря до 9 утра следующего дня. У нее были ложные схватки. Беременность 40 недель, то есть она не перехаживала. Особых показаний для срочной госпитализации не было. Тем не менее мы предложили ей оставаться в нашем стационаре до начала родовой деятельности, но она отказалась. Все документы, свидетельствующие о том, что женщина наблюдалась в течение ночи нашими врачами, есть. Комиссия с ними уже ознакомилась", - утверждает главный врач областного перинатального центра Улжан Хасанова, передает Kazakhstan Today.

По словам главного врача городского роддома Гульзейнеп Дюсюповой, к ним Гульдана Жекенова поступила в 10 утра 18 декабря. У нее начались схватки, женщину отправили в родзал, подключили к аппаратам, позволяющим наблюдать за ее состоянием и самочувствием ребенка. По словам Дюсуповой, роды были партнерские - рядом с Гульданой была ее родственница, которая сама видела, что все время у роженицы были нормальные давление и пульс.

"Разрыв и кровопотеря были незначительными, с подобными случаями мы неоднократно сталкивались в своей практике. Спасали даже тех пациенток, у которых были и более значительные кровопотери. Тут другое. У роженицы внезапно остановилось дыхание. Я думаю, причиной смерти стала эмболия околоплодными водами. Эмболия околоплодными водами - очень непредсказуемое осложнение в акушерстве, оно возникает внезапно и носит острый характер. Ее чаще диагностируют у повторнородящих, а у нашей пациентки это были уже 4-е роды. Точно все будет известно после окончания расследования специальной комиссии. Мы со своей стороны заинтересованы в тщательном расследовании. Это первый случай смерти роженицы в нашем роддоме за 7 лет работы", - прокомментировала Дюсупова.

Как пишет газета " Ак Жайык ", летом 2013 года в стационаре городского роддома скончалась 22-летняя Мейрамгуль Гайсина. Атырауская городская прокуратура тогда возбудила уголовное дело по факту смерти роженицы. О факте смерти женщины редакции сообщила ее мать Рита Гайсина. Она обратилась с заявлением в городскую прокуратуру с жалобой на халатность медицинских работников родильного дома. По ее словам, Мейрамгуль поступила в городской роддом 11 июня и родила на следующий день. Но после она впала в кому и в течение 32 дней лежала в больнице в бессознательном состоянии. Мейрамгуль скончалась 16 июля. Ребенок остался жив.

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