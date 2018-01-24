В Атырауской области арестовали водителя иномарки, по вине которого погибли пять человек

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В Атырауской области арестовали водителя иномарки, по вине которого погибли пять человек23.01.2018
  • Фото: http://azh.kz
Происшествия  18:12

Атырау. 23 января. Kazakhstan Today - В Атырауской области арестован водитель автомашины Hyndai Accent, 14 января совершивший ДТП, в котором погибли пять человек, еще пятеро пострадали, передает Kazakhstan Today.

Следственный судья Исатайского районного суда Атырауской области рассмотрел ходатайство дознавателя отдела дознания ДВД Атырауской области о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого К., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК "Нарушение водителем ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более человек", сообщили в пресс-службе суда.

Как установило следствие, 14 января 2018 года, примерно в 14.00, К., управляя транспортным средством марки Hyndai Accent, двигался по трассе Актобе - Атырау - Астрахань. Возле поселка Аккистау, нарушив установленные правила обеспечения безопасности дорожного движения, он совершил лобовое столкновение с транспортным средством марки ВАЗ-2115 под управлением Б. В результате ДТП пять человек, находившихся в ВАЗ-2115, погибли на месте, не приходя в сознание.

"В результате лобового столкновения автомашин марки Hyundai Accent и ВАЗ-21015 погибли пять человек: 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-21015, две женщины - 40 и 57 лет, 29-летний парень и 60-летний пассажир", - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области.


Пять человек из иномарки, в том числе 17-летняя девушка и 9-летний мальчик, были госпитализированы.
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