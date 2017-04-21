В Атырауской области зафиксирована вспышка бруцеллеза

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В Атырауской области зафиксирована вспышка бруцеллеза21.04.2017
  • Фото: Rezonans.kz
Происшествия  11:39

Атырау. 21 апреля. Kazakhstan Today - Вспышка бруцеллеза зафиксирована в Индерском районе Атырауской области.

В трёх селах бруцеллез диагностирован у коров, овец и коз. Заражены 65 животных. Бруцеллез обнаружили в процессе профилактического осмотра скота, передает Kazakhstan Today.

Все контактировавшие с больными животными люди находятся под наблюдением медиков. Признаки болезни ни у кого пока не выявлены, сообщает телеканал "Хабар".

"Овцы и козы, у которых диагностировали бруцеллез, сразу же были изолированы от других животных. Крупный рогатый скот отправлен на убойный пункт. Мясо после забоя будет возвращено хозяевам. После термической обработки оно безопасно. По закону люди, потерявшие скотину, имею право на получение компенсации. Проверка крупного рогатого скота, а также овец и коз продолжается во всех селах района", - прокомментировал руководитель Индерского районного отдела ветеринарии Сатыбалды Оразгалиев.
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