07.03.2024, 20:58 26526
В Атырау двое подростков провалились под лед
Фото: пресс-служба МВД РК
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Атырау. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 7 марта на реке Урал двое подростков провалились под лед, сообщает пресс-служба МВД РК.
На помощь к детям пришли командир и сотрудники батальона патрульной полиции городского управления полиции. Они до прибытия спасателей бросили подросткам веревку, другим концом которой обвязались сами и удерживали детей, не давая им уйти под воду.
Стражи порядка и водолазы департамента по чрезвычайным ситуациям вытащили двоих подростков 2007 года рождения на берег, вызвали скорую и оказали первую медицинскую помощь.
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08.03.2024, 20:52 7656
В Шымкенте грузовой поезд сбил парня насмерть
Погибшему было примерно 18-20 лет
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Шымкент. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в Шымкенте в пятницу, 8 марта. На улице Жиделибайсын грузовой поезд насмерть сбил молодого парня, сообщает OTYRAR.
По словам очевидцев, погибшему было примерно 18-20 лет. По их словам, поезд протащил его на 20-30 метров и после остановился.
Подробности инцидента в транспортной полиции пока не раскрывают.
По данному факту линейным отделом полиции на станции Шымкент проводится досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшему по неосторожности смерть человека. Иная информация не подлежит разглашению", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
08.03.2024, 18:22 10581
Жителей Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей предупредили об угрозе подтопления
Фото: кадр из видео
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики отмечают, что в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях ожидается резкое потепление и сильные дожди, сообщает Astana TV.
Для жителей ВКО источник опасности - промерзшая почва, которая может не впитать воду с быстро тающих сугробов. Жамбылцев могут заливать потоки из горных районов.
По данным Казгидромета, 9-10 марта на востоке страны прогнозируются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона в северных и северо-восточных районах ВКО (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай). В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки.
Похожая ситуация в Жамбылской области, где в связи с прогнозом сильных дождей и повышением температурного фона 9 марта в Сарысуском, Таласском и Жуалынском районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.
20 февраля в ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков.
08.03.2024, 15:36 13621
Теплотрассу вновь прорвало в Алматы
Ведутся восстановительные работы
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Алматы. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной прорыв теплотрассы произошел в Алматы.
Авария произошла в Ауэзовском районе, на пересечении проспектов Абая и Алтынсарина, сообщает BES.media.
Инцидент прокомментировали в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Сегодня, 8 марта, произошел прорыв в Ауэзовском районе Алматы не на сетях ТОО "АлТС", а на одном из участков ведомственной (частной) теплотрассы на пересечении улиц Жандосова - Алтынсарина. В следствие чего теплоноситель поступил в проложенные лотки магистрального трубопровода и подмыл грунт на пересечении улиц (проспектов. - Прим. ред.) Алтынсарина - Абая. Со стороны ТОО "АлТС" ведутся восстановительные работы на участке, где образовалась просадка грунта", - сообщили в компании.
Напомним, 6 марта крупная авария на теплотрассе произошла в центре Алматы, на пересечении улиц Тулебаева и Айтеке би, возле банного комплекса "Арасан". На видео, которыми очевидцы поделились в соцсетях, было видно, как на улице Тулебаева из-под земли бьет огромный фонтан воды. Прорыв теплотрассы удалось устранить лишь к вечеру.
Ранее режим ЧС из-за крупной аварии на водопроводе объявили в Павлодарской области.
Напомним, президент Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах РК достигает 80 процентов.
08.03.2024, 12:50 16196
Десять тонн зерна едва не сгорели при пожаре в Восточном Казахстане
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Глубоковском районе в селе Предгорное Восточно-Казахстанской области горело сушильное отделение элеватора с зерном, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пожарным удалось спасти от огня 10 тонн зерна, находящегося в горящем помещении элеватора.
Пожар был ликвидирован в 12.30.
В тушении были задействованы порядка 90 человек личного состава, более 12 единиц техники, 1 пожарный поезд КТЖ, ДЧС и ТОО "ВассКен", - рассказали в ведомстве.
Предварительной причиной пожара спасатели назвали несоблюдение техники пожарной безопасности при переработке сельскохозяйственной продукции и нарушение технологического процесса.
А в Алматы тем временем пожарные потушили огонь в торговом доме "Жибек жолы" в Турксибском районе.
Горела оргтехника с переходом на мебель кабинета административного помещения на четвертом этаже. Площадь пожара - 20 квадратных метров", - рассказали спасатели.
Пожар был ликвидирован ликвидирован в 12.21.
06.03.2024, 17:03 62076
Персональные данные 2 млн казахстанцев утекли в Сеть
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечку более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.
В Минцифры сообщили, что в целом обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ - 23,6 млн (zaimer.ru - 16.8 млн, adengi.ru - 6.8 млн); Филиппины - 5 млн (digido.ph); Вьетнам - 2 млн (vietloan.vn).
Анализ утекших данных казахстанцев проводит АО "Государственная техническая служба". После установления личностей клиентам будут направлены уведомления через Egov Mobile. В отношении операторов баз данных проведут внеплановые проверки.
При обнаружении нарушений требований законодательства в отношении операторов баз данных будут выданы предписания об устранении выявленных нарушении, а также выписаны административные штрафы в размере от 100 до 1000 МРП в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения", - подчеркнули в МЦРИАП.
В ведомстве напомнили, что в декабре прошлого года в Казахстане был подписан новый закон о защите персональных данных казахстанцев.
В нем МЦРИАП наделили функцией госконтроля за соблюдением законодательства о персональных данных и их защите. Закон также устанавливает запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность и содержащих персональные данные (за некоторыми исключениями), и разрешает устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов.
Также будут внесены поправки в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". В новом кодексе штрафы за нарушение требований по защите персональных данных и обеспечения информационной безопасности увеличены в 3 раза.
На сайте МЦРИАП также опубликовал рекомендации по защите персональных данных.
Напомним, в Казахстане изменились правила защиты персональных данных. Ранее казахстанских сотовых операторов обвинили в крупнейшей утечке персональных данных казахстанцев. Злоумышленники получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году. Причиной проникновения явилось грубое нарушение мер по обеспечению информационной безопасности со стороны операторов связи.
06.03.2024, 16:07 63406
Прорыв теплотрассы в Алматы: из-под земли бьет огромный фонтан воды
Фото: telegram/Kris_p_almaty
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на пересечении улиц Тулебаева и Айтеке би произошел прорыв теплотрассы.
На видео, которыми очевидцы делятся в соцсетях, видно, как на улице Тулебаева возле бани "Арасан" из-под земли бьет огромный фонтан воды.
Порыв был локализован, аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети" приступила к устранению повреждения", - сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Временно отключена подача горячей воды и отопления в контуре улиц Казыбек би - Панфилова - Айтеке би - Кунаева для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм, который находится в эксплуатации с 1985 года.
Ремонтники обещают устранить аварию до 23.00.
Ранее режим ЧС из-за крупной аварии на водопроводе объявили в Павлодарской области.
Напомним, президент Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах РК достигает 80 процентов.
06.03.2024, 14:22 66671
Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Актюбинской области
Фото: Прокуратура Актюбинской области
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Актобе. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом полиции Актюбинской области проводится досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей на автодороге Актобе - Астрахань, повлекшего гибель восьми человек, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Авария произошла 6 марта около 8.15 вблизи села Сагашили Мугалжарского района.
Как уточнили в областной прокуратуре, произошло лобовое столкновение Lada Largus и Toyota Hilux. В результате ДТП 8 пассажиров автомашины Lada Largus, четверо из которых дети, скончались на месте. Водитель и два пассажира автомашины Toyota Hilux доставлены в больницу Мугалжарского района.
Позже в акимате Актюбинской области уточнили, что два погибших ребенка были из одной семьи, они учились в 6-м и 4-м классах. Еще один - также ученик 6-го класса, четвертый погибший учился в подготовительном классе.
06.03.2024, 09:01 76286
Алматинцы вновь ощутили землетрясение
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 5.09. Его эпицентр расположен в 266 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила два балла.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана заверили, что обстановка стабильная.
Проведен мониторинг районов. На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается", - добавили в ведомстве.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах. Полицию перевели на усиленный вариант несения службы.
В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется. Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?