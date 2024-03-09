В Атырау двое подростков провалились под лед  

Фото: пресс-служба МВД РК

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Атырау. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 7 марта на реке Урал двое подростков провалились под лед, сообщает пресс-служба МВД РК.





На помощь к детям пришли командир и сотрудники батальона патрульной полиции городского управления полиции. Они до прибытия спасателей бросили подросткам веревку, другим концом которой обвязались сами и удерживали детей, не давая им уйти под воду.





Стражи порядка и водолазы департамента по чрезвычайным ситуациям вытащили двоих подростков 2007 года рождения на берег, вызвали скорую и оказали первую медицинскую помощь.



