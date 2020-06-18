В Атырау двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

16 июня, в 19.40, в микрорайоне Береке города Атырау с пятого этажа жилого дома при неизвестных обстоятельствах упал двухлетний ребенок, передает Polisia.kz.
Пострадавший доставлен в областную детскую больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".
ДЧС Атырауской области убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра и окна открытыми, предупреждает, что москитная сетка не защитит детей от падения.
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