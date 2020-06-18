Атырау. 17 июня. Kazakhstan Today - В Атырау двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, передает Kazakhstan Today.

16 июня, в 19.40, в микрорайоне Береке города Атырау с пятого этажа жилого дома при неизвестных обстоятельствах упал двухлетний ребенок, передает Polisia.kz

Пострадавший доставлен в областную детскую больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

ДЧС Атырауской области убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра и окна открытыми, предупреждает, что москитная сетка не защитит детей от падения.

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