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В Атырау двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

17.06.2020, 09:08 5617
В Атырау двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа
Атырау. 17 июня. Kazakhstan Today - В Атырау двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, передает Kazakhstan Today.
 
16 июня, в 19.40, в микрорайоне Береке города Атырау с пятого этажа жилого дома при неизвестных обстоятельствах упал двухлетний ребенок, передает Polisia.kz
 
Пострадавший доставлен в областную детскую больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". 
 
ДЧС Атырауской области убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра и окна открытыми, предупреждает, что москитная сетка не защитит детей от падения.
 

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