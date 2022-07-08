В Атырау подросток погиб под колесами поезда

СЕМЕЙ. 7 ИЮЛЯ - В Семее на улице Сорокина днем 6 июля из окна квартиры на восьмом этаже выпал ребенок 2019 года рождения. Сейчас малыш в тяжелом состоянии находится в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В момент трагедии мать мальчика находилась в этой же комнате, кормила младшего ребенка. С ее слов, сын любил играть на подоконнике, пишет Altaynews.kz

Как отмечает ДЧС ВКО, причины выпадений детей из окон остаются прежними: оставление без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели - столов, стульев, диванов рядом с подоконниками. Большую опасность представляют москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности.

Сотрудники УЧС Семея совместно с волонтерами ранее обошли все многоэтажные дома города и на подъездах расклеили памятки "Открытое окно - опасность для ребенка".

Отметим, что в Казахстане участились случаи выпадения детей из окон.

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