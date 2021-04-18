В Атырау трое подростков жестоко избили сверстника

АТЫРАУ. 17 АПРЕЛЯ - В социальных сетях 15 апреля распространилось видео, на котором группа подростков в грубой форме предъявляет претензии мальчику и избивает его, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Один из подростков, выражаясь матом, бьет ногой по лицу школьника, затем на него нападают еще двое. Все происходящее снимается на видео. В конце видео кто-то, видимо, увидел драку, и мальчики разбежались. На этом видео обрывается, пишет atpress.kz

Предварительно установлено, что случай произошел 12 апреля, в 18.30, на территории специализированного лицея-интерната для одаренных детей Атырауской области в Авангарде.

Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. Сотрудники полиции установили личности подростков. По их информации, это мальчики 2005, 2007, 2008 годов рождения.

По данному факту департамент полиции Атырауской области ведет проверку по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - прокомментировали в пресс-службе ДП Атырауской области.

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