В Атырау в результате взрыва котла в жилом доме погибли два человека

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АТЫРАУ. 15 НОЯБРЯ - В Атырау в жилом доме взорвался отопительный котел. В результате взрыва скончались два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", трагедия произошла 10 ноября.
В жилом доме по улице 24 микрорайона Балауса произошёл хлопок газовоздушной смеси отопительного котла на природном газе с последующим горением дома.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В больницу попали двое парней и девушка.
Сегодня, 15 ноября, в управлении здравоохранения Атырауской области отметили, что двое 19-летних парней находились в отделении реанимации областной больницы с ожогами II-III степени.
Как пояснили в ведомстве, один пациент с термическими ожогами 85-90% поверхности тела скончался в отделении реанимации 14 ноября. Другой с термическими ожогами 90 - 95% поверхности тела скончался 15 ноября. Ещё одна пострадавшая получает лечение.
Ранее сообщалось, что отопительный котел взорвался в одной из школ Кызылординской области.