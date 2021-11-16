В Атырау в результате взрыва котла в жилом доме погибли два человека

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ПАВЛОДАР. 15 НОЯБРЯ - В Павлодарской области в результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались на месте, двое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , 14 ноября в 10.40, на автодороге Павлодар - Успенка - граница РФ 70-летний водитель автомашины ВАЗ-21074, не справившись с управлением из-за гололеда, совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП водитель и 70-летняя пассажирка ВАЗ от полученных травм скончались на месте, а 49-летний водитель и 19-летний пассажир Volkswagen с травмами доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку.

Как отметили в департаменте, одной из причин данного ДТП, возможно, стала ненадлежащая организация по уборке снега ТОО "Казахавтодор", в связи с чем в рамках досудебного расследования рассматривается вопрос о привлечении к ответственности организации, обслуживающей данную автодорогу.