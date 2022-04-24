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В Атырауской области мужчина утонул при попытке пересечь реку верхом на лошади

23.04.2022, 11:36 29646
АТЫРАУ. 23 АПРЕЛЯ - Поиски утонувшего мужчины ведут в Кызылкогинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчина 1996 года рождения утонул в реке Уил в 15:30 21 апреля. Он упал в воду при попытке пересечь реку верхом на лошади, сообщает портала "Мой ГОРОД".
 
Поиски его тела ведутся с утра 22 апреля. В них задействованы сотрудники ДЧС, местные исполнительные органы и десять жителей.

23 апреля, в 9.30 сотрудники ДЧС извлекли тело мужчины из воды и передали полицейским.
 

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В Балхаше мужчине поездом отрезало обе ноги

23.04.2022, 18:43 19406
В Балхаше мужчине поездом отрезало обе ноги
Фото: Depositphotos
БАЛХАШ. 23 АПРЕЛЯ - Ремонтник вагонов оказался на рельсах и не успел отбежать в сторону, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Машинист поезда в 23.45 увидел человека на четвертом пути станции Балхаш и тут же нажал на экстренное торможение. Но избежать трагедии не удалось - поезд срезал мужчине ноги, сообщает ИА Patriotnews.kz.
 
По словам начальника линейного отдела полиции станции Балхаш Темирлан Машрапов, пострадавший доставлен в центральную городскую больницу города Балхаша. Обстоятельства наезда поезда выясняются в ходе досудебного расследования.
 

В Шымкенте пассажирский автобус заехал на тротуар

23.04.2022, 15:29 25181
В Шымкенте пассажирский автобус заехал на тротуар
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 23 АПРЕЛЯ - ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Бауыржана Момышулы, рядом с базаром "Самал", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо, и чтобы не врезаться в другие автомобили, он решил свернуть на обочину, сообщает otyrar.kz.
 
На тротуаре в этот момент никого не было. В автобусе никто не пострадал, не причинен и материальный ущерб.
 
В деталях происшествия разбираются полицейские.
 

По факту пожара в павлодарской школе возбуждено уголовное дело

22.04.2022, 13:54 51601
По факту пожара в павлодарской школе возбуждено уголовное дело
Фото: instagram/tipavlo.dar
ПАВЛОДАР. 22 АПРЕЛЯ - Полиция Павлодара возбудила уголовное дело по факту пожара в школе № 28, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, то есть нестандартных электрических удлинителей. Возбуждено уголовное дело", - сообщает "Казахстанская правда" со ссылкой на начальника управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлана Турегелдиева. 

 
Он добавил, что материалы по данному по факту расследуются. Внеплановых проверок объектов образования из-за инцидента, по словам Турегелдиева, проводить не планируется. 
 

В настоящее время в плановом режиме проводятся проверки всех объектов образования, вне зависимости от площади, этажности. На первое полугодие запланировано порядка 8 тысяч объектов, уже больше половины из них проверено. Можно говорить, что к концу мая - началу июня будут обобщены и доведены до общественности результаты всех проверок", - добавил глава управления.

 
Во время пожара пострадали 2 человека: ученица восьмого класса и учительница физики, сообщила заместитель руководителя управления образования Айгерим Абенова. 
 

После эвакуации девочка пошла домой, а вечером почувствовала головную боль и была госпитализирована. В настоящее время ее состояние стабильное", - написала Абенова. 

 
Также замруководителя посетила учительницу физики данной школы. 
 

Ольга Викторовна получает необходимое лечение, обеспечена препаратами. Чувствует себя хорошо, переживает за учеников и родную школу", - сообщила чиновница.

 
Напомним, вчера в Павлодаре произошел крупный пожар в школе № 28. Огонь полностью охватил крышу здания на площади 1200 квадратных метров. Пожар не удавалось потушить в течение двух часов. Все учащиеся и педсостав успешно эвакуировались из здания до прибытия пожарных.
 

 

При пожаре в школе Павлодара пострадала восьмиклассница

22.04.2022, 11:03 55701
При пожаре в школе Павлодара пострадала восьмиклассница
Фото: instagram/tipavlo.dar
ПАВЛОДАР. 22 АПРЕЛЯ - Ученица павлодарской школы № 28 2007 года рождения госпитализирована после вчерашнего пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вчера, 21 апреля, в 19.28 в детскую областную больницу обратилась ученица 8 "В" класса 2007 года рождения, которая обучается в школе № 28 и сегодня присутствовала на занятиях во время возгорания. После эвакуации девочка пошла домой, затем - в больницу на процедуры, приводит сообщение управления образования области издание Sputnik Казахстан.
 
По возвращении оттуда домой школьница почувствовала головную боль. Родители вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали в соматическое отделение детской областной больницы с диагнозом "отравление угарным газом", говорится в пресс-релизе управления образования.
 
В управлении здравоохранения региона сообщили, что состояние школьницы стабильное, она получает инфузионную терапию.
 
По предварительным данным, вчерашний пожар произошел из-за короткого замыкания удлинителя в кабинете физики.

 

Учитель пришла в свой класс, на занятия с 9 "Б" классом. Помещение разделено деревянной перегородкой на собственно класс и лабораторию. Учитель зашла в лабораторию и включила компьютер, принтер и интерактивную доску для подготовки учебного процесса. В это время выбило автомат. Физик вышла в коридор, чтобы осмотреть его. Автомат был выключен. Учитель включила его, и в это время началось задымление", - рассказал заместитель начальника управления по ЧС города Павлодара Тлекжан Галямов.

 
Прибежавший на помощь 25-летний учитель физкультуры увидел в правом углу лаборатории у стены пламя высотой около метра. Он стал его гасить огнетушителем, скоро содержимое его закончилось, физрук сбегал за вторым. Но в это время пламя полыхнуло еще сильнее, и он уже не мог с ним справиться. В школе началась эвакуация, сообщает издание.
 
По его словам, пожарные обнаружили в лаборатории два удлинителя, один из которых оказался поврежденным и не должен был использоваться по назначению.
 

Что касается причины пожара в другой павлодарской школе № 1, случившегося неделей раньше, то сейчас в качестве одной из версий рассматривается поджог. Свидетели видели, как из помещения, где началось возгорание, выбежал школьник младших классов", - говорится в материале издания.


Напомним, вчера в одной из школ Павлодара вспыхнул крупный пожар. До приезда спасателей эвакуировалось более 500 человек. Учительница госпитализирована с отравлением угарным газом.

Ранее, 15 апреля, пятеро детей пострадали при пожаре в школе Павлодара.  

Во всех школах РК проведут проверку после двух пожаров в школах.
 

В Усть-Каменогорске 5-летняя девочка погибла под колесами автобуса

22.04.2022, 09:01 57666
В Усть-Каменогорске 5-летняя девочка погибла под колесами автобуса
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 АПРЕЛЯ - В Усть-Каменогорске водитель автобуса насмерть сбил 5-летнюю девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
ДТП произошло вчера около 17.00 на улице Бажова, сообщает Noks.kz.
 

59-летний водитель маршрутного автобуса марки King long на автобусной остановке "Нефтебаза", не обеспечив безопасную высадку пассажиров, продолжил движение и допустил наезд на малолетнюю пассажирку. Девочка 2017 года рождения, которой уже исполнилось 5 лет, в результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончалась на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного Кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
В настоящее время по досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 

Массовое отравление в Рудном: 14 студентов госпитализированы с кишечной инфекцией

21.04.2022, 18:21 75091
Массовое отравление в Рудном: 14 студентов госпитализированы с кишечной инфекцией
РУДНЫЙ. 21 АПРЕЛЯ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области прокомментировали факт массового отравления студентов Рудненского горно-технологического колледжа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 15.00 21 апреля 2022 года за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 35 студентов, из них госпитализировано с диагнозом "острый гастроэнтерит" 14 человек, остальным назначено амбулаторное лечение (жалобы при поступлении на тошноту, рвоту, боль в животе, жидкий стул). Состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести", - сообщили в департаменте

 
Все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа.
 
В рамках уголовного дела, возбужденного управлением полиции города Рудного, совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата внеплановая проверка в отношении столовой, арендуемой частным лицом ТОО "S_SALTA".
 
В ходе проверки отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов для лабораторных исследований, также обследован персонал пищеблока. Результаты лабораторных исследований находятся в работе. 
 
Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия в очаге.

Ранее сообщалось, что в Рудном массово отравились студенты колледжа.
 

Три человека погибли при столкновении минивэна с КамАЗом в Костанайской области

21.04.2022, 15:25 76916
Три человека погибли при столкновении минивэна с КамАЗом в Костанайской области
Фото: facebook/Ерлан Омарбеков
КОСТАНАЙ. 21 АПРЕЛЯ - В результате ДТП, произошедшего на 76-м километре автотрассы Костанай - Аулиеколь - Сурган, погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации начальника департамента полиции Костанайской области Ерлана Омарбекова, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции 20 апреля в 22.25.
 

26-летний водитель автомашины "Тойота Эстима" на российском учете, житель города Житикара, двигаясь в сторону Нур-Султана, совершил столкновение с прицепом от автомобиля КамАЗ, двигающегося во встречном направлении под управлением 28-летнего водителя, жителя Костаная. В результате ДТП водитель автомашины "Тойота Эстима" и два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Аулиекольской районной больницы", - сообщил Омарбеков в Facebook.

 
Он уточнил, что в настоящее время полиция выясняет причины аварии. Проводится досудебное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Назначены все необходимые экспертизы.
 

Хотел бы еще раз обратиться к участникам дорожного движения. Произошла трагедия, которая унесла жизни трех человек. В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий, и каждое такое происшествие на дороге - это большая беда. Будьте внимательны, бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и культуру вождения. Водители несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров", - подчеркнул начальник ДП.

 
По данным полиции, всего с начала года на территории Костанайской области зарегистрировано 84 ДТП, в которых 19 человек погибли и 98 получили ранения. С участием иностранного транспорта с начала года произошло 21 ДТП, в которых 9 человек погибли и 20 получили ранения. По вине водителей транспортных средств на российском учете произошло 15 ДТП, где 8 человек погибли и 12 получили ранения.
 

Крупный пожар в павлодарской школе ликвидирован

21.04.2022, 13:49 63236
Крупный пожар в павлодарской школе ликвидирован
Фото: instagram/tipavlo.dar
ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - Крупный пожар в школе № 28 в городе Павлодаре ликвидирован, сообщили в областном департаменте по ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС, утром 21 апреля в школе № 28 на улице Торайгырова на втором этаже произошел пожар. Происходило возгорание кровли, мебели в кабинетах площадью 1220 квадратных метров. В 10.15 пожар ликвидирован.
 

До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок. С отравлением продуктами горения госпитализирована в больницу женщина 1975 года рождения. Состояние средней степени тяжести. Жертв нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в пресс-службе.

 
На месте работали 70 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС Павлодарской области, 4 работника и 1 единица техники Центра медицины катастроф, 3 человека и 3 единицы техники местных исполнительных органов.


В школах Казахстана проведут проверку после двух пожаров в Павлодаре.
 

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