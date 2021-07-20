В Атырауской области произошла массовая гибель рыбы

Фото: Ак Жайык

АТЫРАУ. 19 ИЮЛЯ - В Исатайском районе, на участке Акбас (Кызтуган), вдоль Нарынского канала обнаружено большое количество мёртвой рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бригады филиала РГП "Казсушар" собрали там её около двух центнеров и закопали в специально отведённых местах. Они также занялись очисткой канала, сообщает "Ак Жайык".

В местном акимате сообщили, что карась, вобла и другая мелкая рыба гибнет от того, что уровень воды на участке Акбас в последнее время сильно снизился, и рыбе попросту не хватило кислорода.

Нарынский канал, который берет начало от села Актогай Махамбетского района, эксплуатируется с 1960 года. Протяженность канала - 200 километров, 130 километров из которых приходится на Исатайский район. Вдоль него расположено множество крестьянских хозяйств. За все эти годы канал ни разу не ремонтировался, пропускная способность у него низкая, поэтому и гибнет рыба", - говорит заместитель акима Исатайского района Еркебулан Абилхасимов.

Недавно аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе рабочей поездки в Исатайский район ознакомился с состоянием Нарынского канала и сказал, что непременно решит вопрос о его капитальном ремонте.





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