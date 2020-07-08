В Атырауской области утонул мужчина

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Атырау. 7 июля. Kazakhstan Today - В Жылыойском районе Атырауской области утонул мужчина 1969 года рождения, передает Kazakhstan Today.

6 июля, с 10.22, в Жылыойском районе, в 10 километрах от города Кульсары, на реке Камыскол, проходили поиски мужчины 1969 года рождения, который утонул, купаясь в необорудованном месте, сообщает Polisia.kz

Тело утонувшего было обнаружено и извлечено на берег.

В ДЧС Атырауской области призвали не купаться в неизвестных местах, особенно в темное время суток, отметив, что это четвертый случай гибели на воде за 4 дня.

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