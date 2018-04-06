Усть-Каменогорск. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Бескарагайском районе ВКО проводят аварийно-спасательные работы, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в областном ДЧС, спасатели из села Бирлик эвакуировали людей, проживающих в домах рядом с переливом. Накануне вечером в результате повышения уровня воды в реке Иртыш на 32-м километре автодороги Семей - Долонь произошел перелив через дорожное полотно. Местная полицейская служба перекрыла движение и выставила пост.
"Всего эвакуировано 18 человек. Граждан временно разместили в Глуховской средней школе. В самом селе Глуховка среди местных жителей спасателями проведена разъяснительная беседа по действиям на случай подтопления. Сотрудниками Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда, местным исполнительным органом проводится оповещение и мониторинг за ситуацией", - проинформировали в ведомстве.
Отметим, что в селе Бирлик находится порядка 40 домов, где проживает более 100 человек.
На месте дежурство осуществляют сотрудники районного ЧС и "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ". В настоящее время в Бескарагайском районе задействовано 40 человек личного состава спасателей, МИО, МПС, 13 единиц техники и 4 плавательных средства. Ведутся укрепительные работы и недопущение воды до жилых домов.
Как отметили в пресс-службе ДЧС, ликвидация последствий затопления продолжается вестись в Зыряновском районе, в частности, в городе Зыряновске. На сегодняшний день спасатели производят откачку из оставшихся подтопленных 72 домов. Все силы и средства задействованы на откачку и отводы воды. За сутки было откачено около 47 тысяч кубометров воды.
Работы по откачке воды и расчистке территории продолжаются вестись в городе Семее силами спасательных подразделений и коммунальных служб.
"В ДЧС ВКО продолжает работу оперативный штаб. В связи с тем что паводковая обстановка во многих районах стабилизировалась, со вчерашнего дня закрыт телефон горячей линии", - пояснили в пресс-службе.
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