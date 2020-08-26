В ДЧС Алматы рассказали подробности пожара на ВОАД

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности пожара на Восточной объездной автодороге и перечислили основные правила противопожарной безопасности в летнее время, передает Kazakhstan Today.

По сообщению ведомства, 25 августа, в 13.25, пожарные расчеты выехали по повышенному номеру на сообщение о загорании сухостоя на западном склоне вдоль Восточной объездной автодороги ниже улицы Толе би. Из-за высокого ветра и высокой травы создалась угроза перехода огня на жилые дома, расположенные вверх по склону. Была приведена в готовность авиация КЧС МВД РК. Огонь угрожал перейти до жилых домов на расстояние от 20 до 1 метра.

Меньше чем за час спецслужбам удалось локализовать пожар, охвативший 1,5 гектара земли. В ликвидации тушения было задействовано 40 человек личного состава, девять единиц пожарной техники и одна единица акимата - поливомоечная машина. Жертв и пострадавших нет.

ДЧС проводит комплексные профилактические мероприятия, добавили в пресс-службе. На сегодняшний день совместно с акиматами районов города были созданы минерализованные полосы (опашки) вдоль автомобильных дорог, примыкающих к открытым территориям.

Суммарно проведены опашки более 140 километров дорог и частного сектора в месте примыкания к полям, скошена сухая трава на общей площади 213 гектаров. Принятые меры дали свои результаты: в текущем году возгорание сухостоя было снижено на 17%.

ДЧС призывает жителей и гостей южной столицы, учитывая сухую, знойную погоду, не бросать окурки на сухую траву, не разжигать костры вблизи сухой растительности, не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.

В случае наступления серьезных последствий виновные лица понесут административную и уголовную ответственность, напомнили в ведомстве.

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