В ДТП близ Нур-Султана погиб полицейский

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Акмолинской области, в районе поселка Кажымукан Целиноградского района, в ДТП погиб полицейский, второй доставлен в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В районе поселка Кажымукан Целиноградского района 30-летний водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины Lexus GS 300. В результате ДТП водитель доставлен с различными травмами в больницу. 35-летний пассажир, который являлся сотрудником полиции, от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.

Данный факт зарегистрирован в ДП Акмолинской области, проводится расследование.

Отмечается, что за рулем также находился сотрудник полиции.

По информации ведомства, погибший работал начальником отделения уголовного розыска отдела криминальной полиции УП района Сарыарка.

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