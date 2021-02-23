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В ДТП на трассе в Павлодарской области погибла женщина

22.02.2021 16984
Павлодар. 22 февраля. Kazakhstan Today - В дорожно-транспортном происшествии в Павлодарской области погибла 33-летняя женщина, ее 14-летни1 сын госпитализирован, передает Kazakhstan Today.
 
22 февраля, в 12.30, на 89-м километре автодороги Калкаман - Керней Павлодарской области произошло столкновение автомашин Volkswagen и Lada Largus, сообщает Polisia.kz
 
В результате ДТП 33-летняя пассажир автомашины Volkswagen от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее 14-летний сын с травмами госпитализирован. 
 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.
 

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