В ДТП на трассе в Павлодарской области погибла женщина

Павлодар. 22 февраля. Kazakhstan Today - В дорожно-транспортном происшествии в Павлодарской области погибла 33-летняя женщина, ее 14-летни1 сын госпитализирован, передает Kazakhstan Today.

22 февраля, в 12.30, на 89-м километре автодороги Калкаман - Керней Павлодарской области произошло столкновение автомашин Volkswagen и Lada Largus, сообщает Polisia.kz

В результате ДТП 33-летняя пассажир автомашины Volkswagen от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее 14-летний сын с травмами госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

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