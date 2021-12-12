В ДТП в Костанайской области погибла семейная пара врачей

КОСТАНАЙ. 11 ДЕКАБРЯ - Семейная пара врачей погибла в ДТП в Костанайской области. По управления здравоохранения региона, они направлялись на работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Управление здравоохранения и вся медицинская общественность области скорбит по поводу трагической гибели коллег из Мендыкаринской ЦРБ. Сегодня в 14.00 часов по дороге к месту работы погибли врачи, супруги Комаровы", - сообщила пресс-секретарь УОЗ Ксения Жилкибаева.
Погибшая Елена Комарова 1980 года рождения работала акушером-гинекологом и заместителем главного врача. Её супруг Виталий Комаров 1982 года рождения работал стоматологом, сообщает портал Alau.kz.
Супруги работали в Мендыкаринской ЦРБ с 2008 года. Оба отличались высоким профессионализмом, отзывчивостью и добросердечием. Сиротами остались трое детей: шести, одиннадцати и тринадцать лет", - добавила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что в августе текущего года в Павлодарской области в ДТП погиб врач. В СКО в аварии погибла врач скорой помощи.