В ДТП в Костанайской области погибла семейная пара врачей

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - В Алматы около 12 ночи произошел пожар в жилом комплексе "Ак Булак-2" по улице Брусиловского. Пожарные эвакуировали 177 человек, спасено 27 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 декабря 2021 года,в 23.58, силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, по адресу: улица Брусиловского 167.

По прибытии пожарных подразделений в 00.08, обнаружено загорание кабельных шахт в двух блоках 18-этажного жилого дома ЖК "Ак Булак-2". На путях эвакуации создалась высокая температура и плотное задымление, в результате чего возникла угроза жизни и здоровью жильцам", - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Все силы и средства были задействованы на проведение спасательных работ. Одновременно с этим через громкоговорящую связь проводилось оповещение жильцов, о том, чтобы они плотно закрыли двери и не выходили на лестничную клетку.





На месте развернута работа оперативного штаба, созданы участки тушения с восточной и западной стороны.

В ходе проведения спасательных работ звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 177 человек, 6 из них дети, спасено 27 человек, из них 5 детей и две домашние кошки", -уточнили спасатели.

Для ликвидации возгорания введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Для снижения концентрации дыма на лестничных клетках задействованы пожарные автомобили дымоудаления.





Задействовано 85 сотрудников, 23 единицы техники.

В ДЧС отметили, что пожарной технике препятствовали заставленные частные автомобили, несмотря на это были развернуты пожарные автолестницы.

Пожар удалось локализовать в 01.10, в 01.45 возгорание ликвидировано.

Жертв не допущено", - заключили спасатели.



