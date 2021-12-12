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В ДТП в Костанайской области погибла семейная пара врачей

11.12.2021, 10:54 124525
КОСТАНАЙ. 11 ДЕКАБРЯ - Семейная пара врачей погибла в ДТП в Костанайской области. По управления здравоохранения региона, они направлялись на работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Управление здравоохранения и вся медицинская общественность области скорбит по поводу трагической гибели коллег из Мендыкаринской ЦРБ. Сегодня в 14.00 часов по дороге к месту работы погибли врачи, супруги Комаровы", - сообщила пресс-секретарь УОЗ Ксения Жилкибаева.

 
Погибшая Елена Комарова 1980 года рождения работала акушером-гинекологом и заместителем главного врача. Её супруг Виталий Комаров 1982 года рождения работал стоматологом, сообщает портал Alau.kz.
 

Супруги работали в Мендыкаринской ЦРБ с 2008 года. Оба отличались высоким профессионализмом, отзывчивостью и добросердечием. Сиротами остались трое детей: шести, одиннадцати и тринадцать лет", - добавила пресс-секретарь.


Ранее сообщалось, что в августе текущего года в  Павлодарской области в ДТП погиб врач. В СКО в аварии погибла врач скорой помощи.
 

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Более 170 человек эвакуированы при пожаре в ЖК "Ак Булак-2" в Алматы

11.12.2021, 07:18 186355
Более 170 человек эвакуированы при пожаре в ЖК "Ак Булак-2" в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - В Алматы около 12 ночи произошел пожар в жилом комплексе "Ак Булак-2" по улице Брусиловского. Пожарные эвакуировали 177 человек, спасено 27 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
11 декабря 2021 года,в 23.58, силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, по адресу: улица Брусиловского 167. 
 

По прибытии пожарных подразделений в 00.08, обнаружено загорание кабельных шахт в двух блоках 18-этажного жилого дома ЖК "Ак Булак-2". На путях эвакуации создалась высокая температура и плотное задымление, в результате чего возникла угроза жизни и здоровью жильцам", - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

 
Все силы и средства были задействованы на проведение спасательных работ. Одновременно с этим через громкоговорящую связь проводилось оповещение жильцов, о том, чтобы они плотно закрыли двери и не выходили на лестничную клетку.

 
На месте развернута работа оперативного штаба, созданы участки тушения с восточной и западной стороны. 
 

В ходе проведения спасательных работ звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 177 человек, 6 из них дети, спасено 27 человек, из них 5 детей и две домашние кошки", -уточнили спасатели.

 
Для ликвидации возгорания введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Для снижения концентрации дыма на лестничных клетках задействованы пожарные автомобили дымоудаления. 

Задействовано 85 сотрудников, 23 единицы техники. 
 
В ДЧС отметили, что пожарной технике препятствовали заставленные частные автомобили, несмотря на это были развернуты пожарные автолестницы.
 
Пожар удалось локализовать в 01.10, в 01.45 возгорание ликвидировано. 
 

Жертв не допущено", - заключили спасатели.


 

Полиция проводит расследование по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии

10.12.2021, 16:22 286120
Полиция проводит расследование по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАБРЯ - Полиция города Алматы проводит расследование по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, из Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка поступило заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов.
 

В настоящее время Следственным управлением ДП города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 274 УК РК. Виновные лица за содеянное понесут уголовную ответственность", - сообщили в ведомстве.

 
Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан не доверять фейковым сообщениям и руководствоваться лишь официальной информацией.
 
Напомним, что вчера десятки алматинцев собрались возле здания Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в микрорайоне Коктем-3, требуя кредитной амнистии. Собравшиеся граждане сообщили, что они получили рассылку о том, что им могут списать кредиты.
 

В Уральске четырехлетний ребенок выпал из окна

09.12.2021, 20:51 414262
УРАЛЬСК. 9 ДЕКАБРЯ - Инцидент произошел 9 декабря в двухэтажном многоквартирном доме по улице Кекильбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Четырехлетний ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна второго этажа, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Врачи диагностировали у мальчика ушиб височной области справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и госпитализировали его в областную детскую многопрофильную больницу.
 
30 октября в Шымкенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.
 
27 октября в Рудном девочка упала с балкона пятого этажа.
 
20 октября в Атырау ребенок погиб, выпав из окна шестого этажа.
 
17 октября в Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи.
 

В Актау сгорел пассажирский автобус

09.12.2021, 20:45 419824
В Актау сгорел пассажирский автобус
Фото: Lada
АКТАУ. 9 ДЕКАБРЯ -9 декабря в 17.31 автобус марки ПАЗ-320530 загорелся на проезжей части, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прибытии пожарного подразделения пассажиры в салоне автобуса отсутствовали. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается, сообщает "Лада".
 
По информации ДЧС региона, ликвидировать пожар удалось в 17.43.
 
 

В Мангистауской области на трассе из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля

09.12.2021, 18:46 434998
В Мангистауской области на трассе из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля
Фото: скрин с видео
АКТАУ. 9 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 8 декабря. В 23.10 на номер 102 поступил вызов о том, что на трассе Шетпе - Сай-Отес опрокинулись два автомобиля марки "Газель", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место выехала рота патрульной полиции. Пострадавших нет. Полицейские помогли поднять автомобили трактором, сообщает "Лада".
 
Полицейские просят водителей без особой надобности не садиться за руль.
 
Напомним, 8 декабря, с 96-го по 101-й километры трассы Жетыбай - Шетпе образовалась большая помеха движению из-за пыльной бури.
 
Уже второй день на территории области пыльная буря и сильный ветер. Спасатели дали несколько рекомендаций о том, как вести себя во время бури.
 
 

Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы

09.12.2021, 11:58 408241
Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Сегодня утром в Алматы автобус, следуя по улице Момышулы, совершил смертельный наезд на женщину на пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации департамента полиции Алматы, трагедия произошла сегодня в 6.10.
 

Водитель, гражданин Т., управляя автобусом марки Saz HC 40, следуя по улице Б. Момышулы в южном направлении, напротив дома 65 допустил наезд на пешехода - гражданку М. 1961 года рождения. Предположительно, она переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу в западном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.

Напомним, в Актобе на пешеходном переходе внедорожник насмерть сбил 15-летнего подростка. По словам родных погибшего, за рулем был сын депутата областного маслихата.
 

В Петропавловске два пешехода попали под колеса автобуса

08.12.2021, 19:26 521371
В Петропавловске два пешехода попали под колеса автобуса
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ДЕКАБРЯ - Авария произошла вечером 3 декабря на пересечении улиц Пушкина и Букетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пешеходов, сообщает Polisia.kz
 
Два человека пострадали. 18-летний горожанин госпитализирован в областную больницу. 
 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). 
 
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 
30 ноября в Уральске выпавший из фуры груз повредил пассажирский автобус и "Газель".
 
16 ноября водитель легковушки скончался при столкновении с автобусом в Карагандинской области.
 
12 ноября в Усть-Каменогорске полицейский за рулем автомобиля Lexus врезался в автобус.
 

Жительница Уральска повесилась в сауне

08.12.2021, 18:53 440668
Жительница Уральска повесилась в сауне
Фото: Мой ГОРОД
УРАЛЬСК. 8 ДЕКАБРЯ - 6 декабря в одной из саун Уральска обнаружили совершившую суицид женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По имеющейся информации, погибшая - 44-летняя хозяйка сауны. По словам соседей, женщина была доброжелательной и никаких ссор и конфликтов между ними не было, сообщает портала "Мой ГОРОД".
 

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила в результате повешения. По факту суицида начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Остальные подробности и причины совершения суицида в интересах следствия и в рамках статьи 201 УПК РК не разглашаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

 
7 декабря в Алматы молодая женщина 1995 года рождения наглоталась таблеток и спрыгнула с 5 этажа.
 
2 декабря в Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии. Он состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения.
 
В Атырау беременная женщина пыталась совершить суицид и спрыгнула с моста. Из воды пострадавшую вытащили полицейские. 
 

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