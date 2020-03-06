В ДТП в Жамбылской области погибли женщина и младенец

Тараз. 5 марта. Kazakhstan Today - 5 марта женщина и трехмесячный ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Сарыкемер Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Известно, что 28-летний водитель машины марки BMW-728 совершил наезд на пешеходном переходе на 44-летнюю женщину и ее трехмесячного младенца, сообщает Polisia.kz.

Женщина скончалась на месте происшествия, ребенка доставили в центральную районную больницу Байзакского района. Позже девочка скончалась от полученных травм.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что дорога была сухая, без каких-либо дефектов. Заключение медицинского освидетельствования факт употребления водителем алкогольных и наркотических веществ не подтверждает.

Со слов задержанного, в машине между ним и женой возникла ссора, в результате которой, водитель резко увеличил скорость. При объезде впереди движущейся машины он не справился с рулевым управлением и совершил наезд на пешеходов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель полностью признал свою вину и водворен в ИВС УП города Тараза, машина отправлена на спецстоянку. В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия.

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