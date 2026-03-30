Резкий подъем уровня воды зафиксировали в реках СКО

В частности, в реке Есиль уровень воды за 4 часа поднялся на 41 см
Фото: акимат СКО
Петропавловск. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень воды в реке Есиль в районе села Шоптыколь за четыре часа поднялся на 40 сантиметров, сообщает Kazinform со ссылкой на областной филиал РГП "Казгидромет".

По его данным, из-за потепления в регионе интенсивно тает снег и лед, из-за чего уровень воды в реках продолжает расти.

В частности, сегодня утром на 85 см повысился уровень воды в реке Акканбурлык в районе населенного пункта Возвышенка, а в районе села Рузаевка река Шарык поднялась на 73 см. Уровень воды в реке Иманбурлык также постепенно повышается. Угрозы населенным пунктам нет.

Также за четыре часа на 41 см повысился уровень воды в реке Есиль.

Реки по-прежнему находятся под ледяным покровом. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в регионе сохранится теплая погода, температура воздуха повысится до +17 С. В связи с этим существует риск подтопления автомобильных дорог", - пишет источник.


Между тем в Карагандинской области взяты под контроль республиканские дороги.

Автомобильные дороги республиканского значения в регионе находятся под круглосуточным контролем, опасные участки основных трасс тщательно отслеживаются. Кроме того, создан необходимый запас материалов. В случае паводка будут установлены знаки, возведены защитные насыпи и уложены мешки. Все объекты вдоль дорог - мосты и системы водоотведения - находятся под постоянным наблюдением", - сообщили в Минтранспорта РК.


Сегодня и завтра, по данным РГП "Казгидромет", в южных, западных и центральных регионах ожидаются пыльные бури и штормовой ветер, на западе страны - осадки и грозы. Также почти на всей территории республики ожидается туман.
 
28.03.2026, 16:47 133091

Крупный пожар потушили в районе барахолки в Алматы

Фото: МЧС РК
Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Северного кольца Алатауского района в Алматы потушили пожар на площади 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС Казахстана.

Загорелась кровля трехэтажного строящегося административного здания. По прибытии на место вызова пожарные-спасатели в считанные минуты поднялись на кровлю и подали на тушение 6 водяных стволов", - проинформировали в МЧС.


Отмечается, что распространения огня не допущено. Пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены более 60 человек личного состава и около 20 единиц техники.
 
23.03.2026, 19:48 259021

В Акмолинской области на шахте погиб человек

Причины и обстоятельства инцидента выясняются
Кокшетау. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на шахте произошел несчастный случай, в результате которого погиб один человек, двое пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции региона.

Предварительно установлено, что 23 марта на нижнем горизонте шахты в поселке Бестобе трое незаконных старателей получили травмы. В результате происшествия один мужчина скончался, двое доставлены в лечебное учреждение", - проинформировали в полиции.


В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
 
23.03.2026, 10:01 275906

Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтинске

Фото: Instagram/policeofkaraganda
Шахтинск. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шахтинске в одном из жилых домов произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

После хлопка произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Для них организован пункт обогрева.

В результате происшествия пострадали восемь человек, из них пятеро сотрудники полиции. Все они доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в МЧС.


Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на общей площади 40 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, "по факту пожара, повлекшего умышленное уничтожение чужого имущества, возбуждено уголовное дело".

40-летний подозреваемый госпитализирован в специализированную палату Шахтинской городской больницы и находится под конвоем. После выздоровления будет водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование", - отметили в полиции.


Напомним, 26 февраля в кафе в Щучинске произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Позже число погибших в результате взрыва выросло до 11 человек.
 
Пожар в частном доме в Павлодарской области: скончался третий ребенок

Все это время пострадавший находился в реанимации
Павлодар. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мальчик 2015 года рождения, доставленный медиками с ожогами в павлодарскую больницу, умер спустя два месяца после продолжительной борьбы за его жизнь, сообщает МИА "Kazinform".

Отмечается, что все это время пострадавший находился в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.

Ребенок скончался в результате ожоговой болезни. Состояние пациента постепенно ухудшалось. У него развились выраженные токсические осложнения и синдром полиорганной недостаточности, что в итоге привело к летальному исходу", - сообщили изданию в больнице.


Напомним, в январе в селе Иртышск в Павлодарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме.
 
20.03.2026, 17:33 434821

Мужчина погиб, упав с моста на проспекте Аль-Фараби в Алматы

Возбуждено уголовное дело
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы близ парка Первого президента упал с моста и погиб мужчина, полиция возбудила уголовное дело.

Информация о том, что с моста близ парка Первого президента упал и разбился насмерть мужчина, появилась в соцсетях.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту гибели мужчины заведено уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области погибли два подростка. Рассматривается версия суицида.
 
19.03.2026, 20:55 488541

В области Абай на шахте погиб рабочий

Двое работников пострадали, их госпитализировали
Семей. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области на Орловской шахте произошел несчастный случай, в результате которого один рабочий погиб и двое пострадали. Полицией возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили в департаменте полиции региона.

По предварительным данным, в ночь с 18 на 19 марта на одном из участков шахты проводились взрывные работы, после чего произошло повышение содержания углекислого газа в воздухе. Утром 19 марта двое работников, спустившихся в шахту для выполнения плановых работ, были обнаружены без сознания. При оказании помощи пострадавшим отравление также получил начальник участка. Все пострадавшие были эвакуированы на поверхность. Один из работников скончался, двое госпитализированы в районную больницу", - проинформировали в полиции.


Как отметили в ДП, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
17.03.2026, 20:54 531756

Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

Фото: polisia.kz
Актобе. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вблизи поселка Карауылкелди Байганинского района произошло столкновение автомобилей ВАЗ и DAF, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия. Один пассажир с различными травмами госпитализирован в центральную районную больницу Байганинского района", - проинформировали в полиции.


По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пятеро человек погибли в ДТП в Жетысуской области.
 
На электроподстанции в Петропавловске погиб 21-летний рабочий

Возбуждено уголовное дело
Петропавловск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на одной из электрических подстанций при выполнении работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб 21-летний рабочий, сообщает издание "Петропавловск.news".

По данному факту полицией начато досудебное расследование по признакам нарушения требований охраны труда. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали изданию в ДП области.


В конце прошлого года рабочий упал с высоты и погиб в Петропавловске.
 

