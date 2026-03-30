Участвовавший в пленении фельдмаршала Паулюса легендарный разведчик ушел из жизни в Алматы

На видео, распространенном в соцсетях, мужчина позиционирует себя как представителя религиозного течения и заявляет, что передаст одну из своих жен своему ученику

Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы оштрафовали мужчину после видео в соцсетях, в котором он позиционирует себя как представителя религиозного течения и заявляет, что передаст одну из своих жен своему ученику.





Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, по факту публикации была проведена комплексная проверка с участием профильных ведомств.





В ходе изучения материалов установлено, что в интервью прозвучали высказывания, противоречащие законодательству Республики Казахстан", - говорится в заявлении полиции.





В частности, речь идет о недопустимых с правовой точки зрения утверждениях, включая заявления о передаче одной из жен своему ученику.





В управлении по делам религий Алматы сообщили, что мужчина не относится к числу представителей официального духовенства. Он штрафован по статье 490 КоАП РК за нарушение законодательства о религиозной деятельности. Оштрафовали также автора публикации.





В полиции города призвали строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере религиозной деятельности, а также ответственно подходить к распространению материалов в СМИ и Интернете.





Публикация и тиражирование контента, способного нанести ущерб общественной стабильности и межконфессиональному согласию, является недопустимой", - подчеркнули в ДП.