Актобе. 7 апреля. Kazakhstan Today - В ДВД Актюбинской области прокомментировали обстрел микроавтобуса с кыргызскими номерами, передает Kazakhstan Today.

"6 апреля 2018 года примерно в 00.50 неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки "Мерседес Бенц", припаркованного возле поселка Акшат, на трассе "Северный обход" города Актобе и похитили денежные средства и золотые украшения", - проинформировали в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

По информации полиции, микроавтобус принадлежит гражданину Республики Кыргызстан, направлявшемуся из России, город Москва в Кыргызстан.

Бригадой скорой помощи пострадавший госпитализирован в больницу города Актобе.

"По факту разбойного нападения начато досудебное производство, создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Расследование взято на контроль ДВД и прокуратурой Актюбинской области", - сообщили в ДВД.

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