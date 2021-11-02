В Экибастузе подростка на пешеходном переходе сбил автомобиль

ПАВЛОДАР. 1 НОЯБРЯ - В Экибастузе подростка на пешеходном переходе сбил водитель автомобиля ВАЗ-21104, передает KAZAKHSTAN TODAY.
31 октября, около 18.30, по улице М. Жусупа в городе Экибастузе 23-летний водитель автомашины ВАЗа-21104 совершил наезд на пешехода 2007 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Как сообщили в ведомстве, автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане водитель выехал на встречку и насмерть сбил пешехода.