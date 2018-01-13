Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - В горах Алматинской области сошли лавины, передает Kazakhstan Today.

"За прошедшие сутки осадки различные по интенсивности и градации наблюдались во всех горных регионах Казахстана. Наибольший прирост в высоте снежного покрова произошел в среднегорной зоне Илейского Алатау и составил 21 сантиметр. Выпадение осадков сопровождалось понижением температурного фона до 8-24 градусов мороза. Во время снегопада 11 января в бассейне реки Малой Алматинки отмечен сход трех небольших лавин", - сообщает РГП "Казгидромет".

По его данным, в ближайшие сутки (12-13 января) в горных регионах Казахстана самопроизвольный сход лавин не ожидается. 14 января в связи ожидаемыми осадками возможно обострение снеголавинной обстановки в горных районах Алматинской области.

"Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - предупредили в РГП.

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