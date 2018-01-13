Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2018
  • 09
  • :
  • 12
Все области
-5º Туман
днем 0º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

В горах Алматинской области сошли лавины12.01.2018
Происшествия  13:57

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - В горах Алматинской области сошли лавины, передает Kazakhstan Today.


"За прошедшие сутки осадки различные по интенсивности и градации наблюдались во всех горных регионах Казахстана. Наибольший прирост в высоте снежного покрова произошел в среднегорной зоне Илейского Алатау и составил 21 сантиметр. Выпадение осадков сопровождалось понижением температурного фона до 8-24 градусов мороза. Во время снегопада 11 января в бассейне реки Малой Алматинки отмечен сход трех небольших лавин", - сообщает РГП "Казгидромет".

По его данным, в ближайшие сутки (12-13 января) в горных регионах Казахстана самопроизвольный сход лавин не ожидается. 14 января в связи ожидаемыми осадками возможно обострение снеголавинной обстановки в горных районах Алматинской области.

"Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - предупредили в РГП.
Просмотров: 6975
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
12.01.2018   17:42
Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской области скорую помощь с ребенком-пациентом
12.01.2018   16:48
В Северном Казахстане найдено тело молодого учителя, заблудившегося во время бурана
12.01.2018   15:48
Госпитализированный во время бурана в Астане мужчина находится в реанимации
12.01.2018   13:57
В горах Алматинской области сошли лавины
12.01.2018   13:32
За прошедшие сутки в медицинские учреждения Астаны с ушибами и травмами обратилось около 80 человек
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today