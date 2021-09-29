В горах Алматинской области тушат лесной пожар

В результате происшествия поезд отстал от времени маршрута на семь минут.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 560 КоАП РК. В соответствии с этой статьей, за незаконную остановку поезда полагается штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге).

В ходе проверки сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя. Им оказался 28-летний житель Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД РК.

АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - ДТП произошло летом 2020 года на трассе Сай-Отес - Шетпе. Житель региона ночь на автомобиле Toyota Camry совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть верблюда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 610 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает " Лада ".

Постановлением суда административное дело, возбужденное в отношении водителя, было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Материалами административного дела установлено, что водитель при управлении автомобилем не нарушал правил дорожного движения, при внезапном появлении препятствия на дороге не мог остановиться, не имел возможности предотвратить ДТП, причиной которого стал скот, находящийся без присмотра.

Водитель автомобиля обратился в суд в гражданском порядке и попросил взыскать материальный ущерб, причиненный его автомобилю в результате ДТП.

Житель региона просил суд взыскать с фермера компенсацию за порчу автомобиля в размере 2 528 489 тенге, 30 000 тенге за услуги по оценке ущерба автомобиля и госпошлину 25 285 тенге.

Мангистауский районный суд удовлетворил иск о взыскании ущерба.

В ходе судебного заседания было установлено, что ответчик находился в плохом семейном и имущественном положении, и поскольку у него не было достаточно корма, чтобы прокормить своих животных, он был вынужден освободить и отправить их на пастбище. В соответствии с требованиями статьи 935 Гражданского кодекса РК размер имущественного ущерба, взыскиваемого с ответчика в пользу истца решением апелляционной коллегии уменьшен на 50%.

Согласно решению суда, фермера обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере 1 264 244 тенге в качестве ущерба за поврежденный автомобиль и 27 642 тенге судебных расходов.