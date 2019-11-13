Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - В горах Алматы пропала девушка, свыше 50 полицейских ведут поиски, передает Kazakhstan Today.

Розыскное дело по факту безвестного исчезновения гражданки Панаргалиевой Асель Маратовны, 1993 года рождения, заведено и расследуется в управлении полиции Бостандыкского района Алматы.

"С учетом обстоятельств, изложенных родственниками гражданки Панаргалиевой А.М., розыскное дело зарегистрировано сразу же. Незамедлительно создана следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли оперативники из управления криминальной полиции города и сотрудники местной полицейской службы. Всего свыше 50 полицейских ведут поиски в составе мобильных поисковых групп. Следует отметить, что мы не исключаем версию нахождения девушки в черте города, в этой связи наши розыскные мероприятия преимущественно ориентированы на этот участок. В горной местности, куда гражданка Панаргалиева А.М., по данным ее родственников, направилась на экскурсию, поиски осуществляют сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК", - информировал начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

В полиции также проинформировали, что в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, в первую очередь, проверяется близкий круг общения без вести пропавшей девушки и изучается образ ее жизни.

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