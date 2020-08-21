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В горах Алматы заблудились три девушки

20.08.2020, 13:11 5050
Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли заблудившихся в горах девушек, передает Kazakhstan Today.
 
19 августа в горах в районе пика Кумбель заблудились три девушки. Поднявшись до вершины через Кок-Жайляу, они увидели табличку, которая указывала на тропу, ведущую в ущелье Горельник - через него можно было спуститься в город.
 
Подруги решили пойти этим путем, но оказалось, что тропой давно никто не ходил, она вся заросла травой. Девушки решили возвращаться прежним путем. После того как прошло два часа, а нужная тропа так и не была найдена, пострадавшие обратились за помощью к спасателям РОСО.
 
Спасателям удалось созвониться с пострадавшими, после чего девушки отправили свою геолокацию, что значительно ускорило поиски.
 
Девушек обнаружили уже затемно. В медицинской помощи никто не нуждался. 
 
Выяснилось, что они вышли к скалистому обрыву. Если не знаешь местности, в темноте выбраться действительно очень сложно.
 
Пострадавших благополучно сопроводили до оперативной машины, на которой их доставили до места максимально приближенного к их домам.
 

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