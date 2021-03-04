В горах близ Алматы потерялись туристы

Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - 2 марта, в 17.30, на номер 109 поступило сообщение от оперативного дежурного ДЧС, что в урочище Кок Жайлау потерялись 4 человека, передает Kazakhstan Today.

На место происшествия был направлен экипаж спасателей на 3 единицах техники Службы спасения Алматы в составе 8 человек, 1 кинолог с поисковой собакой и спасатели РОСО МЧС РК в составе 15 человек с кинологом на 2 единицах техники.

Во время поисково-спасательных работ, оказавшись в зоне доступа операторов сотовой связи, туристы вышли на связь сообщили, что с ними все в порядке и они нашли тропу, которая ведет вниз по склону. Но учитывая, что ночью спускаться по сложному снежно-ледовому спуску опасно, спасатели приняли решение направить навстречу группу и провести туристов до безопасного места.

На второй седловине на высоте 2050 метров над уровнем моря в районе санатория "Просвещенец" спасатели встретили потерявшихся, оценили состояние здоровья каждого и сопроводили до автомашины, которая ждала их возле родника.

После трагических событий в горах Заилийского Алатау, когда туристы заблудились, потеряли связь и погибли, спасатели города Алматы напоминают горожанам и гостям мегаполиса о необходимости соблюдать технику безопасного восхождения в горы и заранее планировать время обратного спуска.

Напомним , в феврале потерявшийся в горах Алматы мужчина найден погибшим.

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