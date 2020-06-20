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В Хромтау автоледи без водительских прав сбила пешехода

19.06.2020, 16:46 5077
Хромтау. 19 июня. Kazakhstan Today - Жительница Хромтау без водительских прав сбила пешехода, передает Kazakhstan Today.
 

ДТП произошло 17 июня, в 18.30, возле кафе "Бинго" в городе Хромтау. Водитель автомашины "Лада-Калина", 1977 года рождения, жительница города Хромтау, двигаясь по улице Ауэзова, при повороте направо по улице Алипова сбила 46-летнюю женщину-пешехода. В результате пострадавшая была доставлена в ЦРБ Хромтауского района с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы, ушибленная рваная рана правого коленного сустава", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

 
Как выяснилось позже, водитель автомашины не имела водительских прав.
 

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