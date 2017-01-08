В ЮКО в результате взрыва газа обрушился дом, погибла женщина

Шымкент. 8 января. Kazakhstan Today - В Южном Казахстане в результате взрыва газа обрушился дом, под завалами погибла женщина, из-под обломков обрушившегося двухэтажного частного дома спасены четыре человека, сообщили в пресс-службе ДЧС ЮКО.
Сообщение о ЧС поступило 8 января в 03:55. По данным ДЧС ЮКО, произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с обрушением двухэтажного частного жилого дома барачного типа. Площадь обрушения составила 64 квадртных метра, рассказали в пресс-службе.
"В 04:07 на место происшествия первыми прибыли спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 11 человек личного состава и двух единиц техники. При проведении аварийно-спасательных работах из-под завала были извлечены четыре человека, из них трое госпитализированы в больницу, 1 человек отказался от госпитализации. На месте происшествия скончался 1 человек", - сообщили подробности спасатели.
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