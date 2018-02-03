В Караганде двухлетний внук закрыл бабушку на балконе в мороз

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В Караганде двухлетний внук закрыл бабушку на балконе в мороз02.02.2018
  • Фото: http://www.inform.kz
Происшествия  20:01

Караганда. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Пришахтинске Караганды двухлетний внук закрыл на балконе третьего этажа 65-летнюю бабушку, которая оказалась на морозе без верхней одежды, передает Kazakhstan Today.

Сначала бабушка уговаривала малыша открыть дверь, затем пробовала сделать это самостоятельно. После того как этого женщина не смогла сделать, она начала звать на помощь прохожих, которые и вызвали спасателей. Сообщение о происшествии поступило в пожарную часть №15, рассказали в ДЧС Карагандинской области.

Незамедлительно по указанному адресу был направлен дежурный караул. Для спасения пожилой женщины огнеборцы воспользовались трехколенной лестницей, и с помощью шанцевого инструмента открыли балконную дверь.

К тому времени женщина пробыла снаружи не меньше получаса. Ситуацию усугубляло то, что малыш оказался в квартире один, а на кухне на газовой плите в это время готовился обед.

К счастью, обморожений бабушка не получила, и с мальчиком тоже все оказалось в порядке. Хотя при виде спасателей, проникших в квартиру через балкон, маленький проказник все же не на шутку испугался, отметили в ДЧС.
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