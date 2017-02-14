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В Караганде двухлетняя девочка-инвалид погибла, получив ожоги в ванной с кипятком14.02.2017
Происшествия  13:48

Караганда. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде двухлетняя девочка-инвалид погибла, получив ожоги в ванной с кипятком.

Как сообщает "31 канал", чудовищный случай произошел в Караганде. Двухлетняя девочка, больная ДЦП, умерла от ожогов кипятком. Ребенок скончался в реанимации. О факте смерти полицейским сообщили врачи городской больницы, передает Kazakhstan Today.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Данный факт, по которому начато досудебное расследование по части 1 статьи 104 УК РК, подтвердился. То есть причинение смерти по неосторожности", - сообщил прокурор отдела Октябрьской прокуратуры Караганды Алмас Апеисов.

По одним данным, в четверг, 9 февраля, мама выронила девочку из рук в ванну с кипятком. По другой информации, она положила дочь в ванну с намерением искупать, включила воду и ушла за полотенцем. Но оказалось, что открыла только горячий кран. Мама - инвалид по слуху и не услышала криков ребенка. Двухлетняя Диана страдала детским церебральным параличом. Ребенка родственники сами доставили в городскую больницу, где малышка скончалась через два дня. Мать-одиночка с ребенком приехала из Каркаралинского района. Известно, что два месяца назад девочка проходила реабилитацию в республиканском медицинском центре по квоте в Астане. Семья снимает квартиру вместе с другими родственниками. Разговаривать с журналистами они отказались. С соседями почти не общались, говорится в сюжете телеканала.
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