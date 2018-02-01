Караганда. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде ищут свидетелей смертельного наезда на пешехода, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы областного ДВД, 31 января 2018 года, в 21.45, в Караганде неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, предположительно марки "Мерседес-190" светлого цвета, двигаясь по улице Жекебаева напротив дома №117, совершил наезд на пешехода, мужчину 1982 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Полиция просит лиц, обладающих информацией о местонахождении автомобиля и его владельца, имеющих записи с видеорегистраторов, обращаться по телефонам 102, 41-55-55 или 8-700-745-95-79 либо по адресу: Караганда, улица Прогресса, 1.

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