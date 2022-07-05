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В Караганде из-за пожара в лесопосадке эвакуируют дачников

04.07.2022, 18:06 9951
Фото: ekaraganda.kz
КАРАГАНДА. 4 ИЮЛЯ - В Караганде из-за пожара в лесопосадке на улице Осевая началась эвакуация жителей с ближайших дачных участков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ekaraganda.kz, на опасном участке временно перекрыто движение автомобилей. 
 

Уважаемые карагандинцы! Происходит горение травы и деревьев в лесопосадке вблизи улицы Осевая. Работа пожарных усложняется из-за сильного ветра. Создан оперативный штаб", - проинформировал аким Караганды Ермаганбет Булекпаев. 

 
По его словам, в ликвидации пожара задействованы силы ДЧС, лесхоза и 10 единиц техники. 
 
Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

 

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В Степногорске пенсионерка пыталась совершить суицид

04.07.2022, 19:41 7096
В Степногорске пенсионерка пыталась совершить суицид
Фото: Кадр видео
СТЕПНОГОРСК. 4 ИЮЛЯ - 4 июля в 12:50 в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило сообщение местной жительницы с просьбой направить сотрудников полиции по адресу. Женщина пояснила, что ее пожилая соседка угрожает покончить с собой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место происшествия участковый инспектор Азамат Ибраев и старший участковый инспектор Богенбай Жумабеков приняли экстренные меры по предотвращению суицида, сообщает Polisia.kz
 
Полицейские обнаружили 79-летнюю пенсионерку, которая находилась на краю перил балкона своей квартиры, расположенной на втором этаже. Закрывшись изнутри, бабушка никого не впускала на балкон, озвучив свое намерение сброситься вниз. 
 
В тот момент, когда Азамат Ибраев отвлекал внимание женщины расспросами о том, что подтолкнуло пенсионерку на такую крайнюю меру, его коллега Богенбай Жумабеков выломал дверь и, мгновенно оказавшись рядом, силой затащил пенсионерку в квартиру. 
 
Позже работники скорой помощи оказали ей помощь.
 

Землетрясение произошло недалеко от Шымкента

04.07.2022, 16:18 11291
Землетрясение произошло недалеко от Шымкента
ШЫМКЕНТ. 4 ИЮЛЯ - Сетью сейсмических станций СОМЭ сегодня в 13.51 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.6, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эпицентр землетрясения был расположен в 574 километрах на запад от Алматы, близ Шымкента, сообщает сеть сейсмостанций СОМЭ
 
Энергетический класс землетрясения - 9.7. Магнитуда MPV - 4.6. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 

В Павлодаре подростки избили мужчину за отказ угостить сигаретой

04.07.2022, 12:27 14076
ПАВЛОДАР. 4 ИЮЛЯ - В Павлодаре подростки избили 36-летнего мужчину за отказ угостить сигаретой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В социальных сетях появилась информация о том, что "1 июля около 23 часов на углу улицы Лермонтова, 120 и Дерибаса, 22 во дворе 7-8 подростков очень сильно избили человека, за то, что он возле собственного подъезда отказал угостить их сигаретой". 
 
В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали данное происшествие. 
 

2 июля в 00.30 на пульт оператора "102" поступил вызов о том, что на улице Лермонтова, 120 избили 36-летнего мужчину. Данный факт зарегистрирован. Проводятся розыскные мероприятия по установлению данных лиц", - проинформировали в департаменте.

 

В Алматы поступило сообщение о минировании торгового дома

04.07.2022, 11:46 15206
В Алматы поступило сообщение о минировании торгового дома
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В понедельник, 4 июля, в 10.04 в департамент полиции поступило сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к данному объекту проезжей части осуществляется отвод транспортных средств", - прокомментировали в ДП Алматы.

 
Как проинформировали в центре оперативного управления ДП, проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной. 
 
Вместе с тем в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.
 
Напомним, 26 июня в ДП Алматы поступило сообщение о минировании ТРЦ "Москва", которое оказалось ложным.
 

В Талдыкоргане в мусорном баке найдено тело новорожденного ребенка

04.07.2022, 11:23 15861
В Талдыкоргане в мусорном баке найдено тело новорожденного ребенка
ТАЛДЫКОРГАН. 4 ИЮЛЯ - В Талдыкоргане в мусорном баке найдено тело новорожденного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 7 утра дворник нашел и сообщил в полицию. В настоящий момент тело доставлено в морг. Назначены экспертизы. Это маленькая новорожденная девочка с неотрезанной пуповиной, завернутая в белое полотенце", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 

В Алматы на строительном рынке произошел пожар

03.07.2022, 15:18 25666
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - На территории рынка "Бакорда" в Алатауском районе Алматы загорелся пиломатериал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По прибытии в 03.18 обнаружено горение открытым пламенем пиломатериала на территории строительного рынка, близ строящегося здания торгового центра. Из-за высокого теплового излучения создалась угроза распространения огня на соседние штабеля с древесиной и строящееся здание торгового центра. Незамедлительно на месте пожара развернута работа оперативного штаба, введены стволы высокой производительности, задействован пожарный автопоезд, для разбора завалов привлекалась тяжелая гусеничная техника службы спасения. На тушение пожара было задействовано 21 единица техники и 64 человека личного состава", - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

 
Пожар ликвидировали в течение часа на площади 2 тысяч квадратных метров. Службе спасения удалось отстоять большую часть рынка - более 24 тысяч квадратных метров. 
 
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 

В Павлодарской области степной пожар охватил три района

02.07.2022, 20:16 36226
ПАВЛОДАР. 2 ИЮЛЯ - Природный пожар, вспыхнувший в степи вблизи села Безводное, перешел границы Щербактинского и района Аккулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре поступило 1 июля в 15.40.
 
Пожарные установили, на трех разрозненных очагах горела сухая трава. На территории Павлодарского района площадь возгорания составила 30 га, на участке в районе Аккулы - 20 га и в Щербактинском районе - 20 га, сообщает pavlodarnews.kz.
 

Огонь также охватил свежескошенное сено в трех телегах весом примерно шесть тонн. Пожар локализовали в 21.10 и ликвидировали в 21.58", - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

 
На место ЧП выезжали семь единиц техники и 41 сотрудник службы пожаротушения. Кроме того, в ликвидации огня участвовали местные исполнительные органы, сельские добровольные пожарные формирования, лесники.
 

Крупный пожар потушили на рынке "Алтын Орда" под Алматы

02.07.2022, 15:41 38496
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - На базаре "Жеты Курдас", расположенном на территории рынка "Алтын Орда", произошло возгорание кровли трех зданий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре поступило 2 июля в 13.19. По данным ДЧС Алматинской области, горели кровли помещения по приготовлению самсы, здания ломбарда и двухэтажного кафе.
 
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Общая площадь построек 400 квадратных метров.
 
Силы и средства ДЧС Алматинской области были вызваны по повышенному рангу.
 

В тушении загорания задействованы ДЧС Алматинской области (16 сотрудников и пять единиц техники), ДЧС Алматы (11 сотрудников и две единицы техники), районного отдела полиции (шесть сотрудников и две единицы техники)", - говорится в сообщении ведомства.

 
Пожар был ликвидирован в 14.14.
 
Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин пожара на место происшествия была направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС.
 

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