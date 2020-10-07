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В Караганде из тонущего автомобиля спасли двух человек

06.10.2020 8128
В Караганде из тонущего автомобиля спасли двух человек
ekaraganda.kz
Караганда. 6 октября. Kazakhstan Today - В Караганде из тонущего автомобиля спасены 42-летняя женщина и 16-летняя девочка, передает Kazakhstan Today. 
 
6 октября, в 12.26, поступило сообщение о том, что на автодороге Караганда - Абай местным жителям требуется помощь спасателей. 
 
По данным портала ekaraganda.kz, водитель легкового автомобиля, не справившись с рулевым управлением, съехала в воду. Всего в машине находились два человека: 42-летняя женщина и 16-летняя девочка. 
 
Оперативно прибывшие на место вызова подразделения ДЧС и войсковой части №5451 НГ РК спасли людей и извлекли из воды автомобиль. 
 
Спасенные в медицинской помощи не нуждались. 
 

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