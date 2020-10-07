В Караганде из тонущего автомобиля спасли двух человек

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Караганда. 6 октября. Kazakhstan Today - В Караганде из тонущего автомобиля спасены 42-летняя женщина и 16-летняя девочка, передает Kazakhstan Today.

6 октября, в 12.26, поступило сообщение о том, что на автодороге Караганда - Абай местным жителям требуется помощь спасателей.

По данным портала ekaraganda.kz , водитель легкового автомобиля, не справившись с рулевым управлением, съехала в воду. Всего в машине находились два человека: 42-летняя женщина и 16-летняя девочка.

Оперативно прибывшие на место вызова подразделения ДЧС и войсковой части №5451 НГ РК спасли людей и извлекли из воды автомобиль.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

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