Караганда. 19 января. Kazakhstan Today - В Караганде при пожаре погибли двое детей, сообщила корреспонденту агентства пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса.

По ее информации, сегодня в доме в 18-м микрорайоне города произошел пожар. Вызов поступил на станцию скорой медпомощи в 11.26. Через 3 минуты бригада была на месте.

"Сначала пожарные вынесли девушку, 1994 года рождения. Она была в сознании. Ее доставили в Областной медицинский центр с отравлением угарным газом. Состояние средней тяжести. Далее пожарные вынесли двух детей - мальчиков 2008 и 2014 года рождения. Смерть наступила до приезда скорой помощи. У них была тяжелая степень отравления угарным газом", - проинформировала пресс-секретарь.

Также, по ее информации, сегодня в результате пожара в доме в Пришахтинске погиб мужчина. "Звонок о пожаре поступил в 14.13, через 3 минута бригада скорой помощи была на месте. Смерть мужчины наступила до приезда врачей, у него были ожоги и отравление угарным газом", - уточнила Иса.

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