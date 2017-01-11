В Караганде разыскивают свидетелей и виновника смертельного ДТП

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В Караганде разыскивают свидетелей и виновника смертельного ДТП10.01.2017
Происшествия  15:58

Караганда. 10 января. Kazakhstan Today - Местная полицейская служба департамента внутренних дел Карагандинской области распространила ориентировку на поиск свидетелей и виновника ДТП, в результате которого погиб человек.

"Устанавливаются очевидцы и свидетели дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 6 января 2017 года, примерно в 18.30, в Караганде, на улице Машинистов, на пересечении с улицей Маршака, где неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Пешеход от полученных травм скончался на месте", - говорится в ориентировке, передает Kazakhstan Today.


Лиц, обладающих какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят позвонить по телефонам: 102, 41-55-55, 41-84-47, либо обратиться по адресу: Караганда, улица Прогресса, 1.
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