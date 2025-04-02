01.04.2025, 08:22 28586
В Караганде водитель Audi выехал на тротуар и сбил двух пешеходов
Фото: скриншот из видео ДП
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Караганда. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде 31 марта около 23.00 водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту Бухар Жырау в сторону улицы Дюсенбекова, превысил скоростной режим, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход скончалась на месте, второй пешеход, а также водитель и пассажир автомобиля с различными травмами были госпитализированы в областную клиническую больницу", - проинформировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
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02.04.2025, 11:10 2441
Смерть беременной женщины в Жамбылской области: начато расследование
Главный врач и заведующий родильного отделения больницы отстранены от занимаемых должностей
Фото: pixabay.com
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Тараз. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК начал расследование после смерти беременной женщины в Шуйском районе Жамбылской области, сообщает пресс-служба Минздрава.
На период проведения расследования главный врач и заведующий родильного отделения межрайонной центральной больницы Шуйского района отстранены от занимаемых должностей. Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Жамбылской области Ерик Мусабаев привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесен строгий выговор", - проинформировали в ведомстве.
В Минздраве заверили, что в отношении других лиц, допустивших нарушение стандартов и правил оказания медицинской помощи, будут также приняты меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.
Ранее в Абайской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок.
01.04.2025, 11:36 23816
Полицейского обнаружили мертвым на съемной квартире в Таразе
Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства"
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Тараз. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Тараза возбудила уголовное дело по факту смерти сотрудника полиции.
Информация о том, что тело погибшего обнаружил на съемной квартире ее владелец, появилась в соцсетях.
Происшествие прокомментировали в полиции Жамбылской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". На место происшествия оперативно прибыли руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего проводятся все необходимые комплексные следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в департаменте.
Напомним, в феврале этого года 22-летний полицейский покончил с собой на посту в поселке Жасоркен Жамбылской области.
28.03.2025, 20:18 146726
Двое рабочих пострадали при пожаре на Павлодарском нефтехимическом заводе
Фото: kmg.kz
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Павлодар. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двое рабочих пострадали при пожаре на территории Павлодарского нефтехимического завода, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Пожар ликвидирован (...) на площади 50 квадратных метров (...) Два работника 1989 и 1982 годов рождения были доставлены в больницу с ожогами, им оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются", - заявили в департаменте.
Подчеркивается, что на технологический процесс инцидент не повлиял.
Причина устанавливается", - добавили в ведомстве.
Ранее в Шымкенте потушили крупный пожар в кафе.
28.03.2025, 18:00 150861
Землетрясение в Жамбылской области: Токаев поручил оказать помощь в восстановлении соцобъектов и домов Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру страны Олжасу Бектенову оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов после землетрясения в Жамбылской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ситуация в области находится под контролем правительства.
Между тем в пресс-службе премьер-министра РК сообщили, что в Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.
Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях. Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбору данных на предмет наличия разрушений", - заявили в пресс-службе.
Дополнено 28.03.2025, 21.01
В Жамбылской области комиссия выявила трещины в зданиях социальных объектов и частных жилых домах, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В командном центре МЧС и на базе ДЧС области развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии. Комиссией установлены трещины в 11 зданиях социальных объектов и 12 частных жилых домах в Меркенском районе и районе имени Рыскулова. Комиссия продолжает работу. Жертв и пострадавших нет", - заявили в ведомстве.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе. После землетрясения в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили трещины.
Днем жители Жамбылской области вновь ощутили подземные толчки.
28.03.2025, 16:25 154456
Жители Жамбылской области вновь ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Тараз. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта в 16.00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По информации МЧС, эпицентр расположен в 323 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Землетрясение ощущалось в Жамбылской области. В частности, расчетная интенсивность толчков в селе Мерке составила 5 баллов, в селе Кулан - 4,4 балла, в городе Шу - 2,6 балла, в селе Толе би - 2,5 балла, в селе Сарыкемер - 2,5 балла, в Таразе - 2,4 балла, в селе Кордай - 2,4 балла, в селе Аса 2,2 балла, в селе Мойынкум - 2 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе. После землетрясения в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили трещины.
28.03.2025, 11:09 162906
Трещины в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили после землетрясения в Жамбылской области
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Тараз. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительной информации, установлено наличие трещины на стене дома культуры в селе Каракыстак района Т.Рыскулова, здания Меркенской районной больницы, здания школы в селе Ойтал. Об этом сообщили в акимате региона.
Информация о других объектах уточняется", - добавили в ведомстве.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе.
Наибольшая интенсивность - 5 баллов - зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т.Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском, Мойынкумском районах - 2 балла. По поручению акима области работает областной оперативный штаб. Все объекты систем жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Сведений о пострадавших не поступало", - проинформировали в акимате.
Глава региона Ербол Карашукеев выехал в районы Рыскулова и Меркенский с целью ознакомления с ситуацией на местах.
Работает горячая линия по номеру 8(7262)513575.
28.03.2025, 10:40 164691
В Алматы 19-летняя девушка упала с высоты девятого этажа
Полицейские завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства"
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Смерть 19-летней девушки расследуют полицейские Алматы. Она выпала из окна девятого этажа. Трагедия случилась в одном из крупных жилых комплексов недалеко от центра города, сообщает телеканал КТК.
Инцидент произошел рано утром. Предположительно, минувшей ночью девушка поссорилась со своим молодым человеком. После конфликта она выпала из окна квартиры на девятом этаже с телефоном в руках и разбилась насмерть. Погибшей было всего 19 лет", - говорится в сюжете.
Полицейские завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства случившегося.
28.03.2025, 09:26 165491
Землетрясение произошло на территории Казахстана
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 03.42 зарегистрировано землетрясение, сообщили в МЧС РК.
Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от Алматы.
Землетрясение ощущалось в ряде населенных пунктов в Жамбылской области: в селе Мерке силой 5 баллов, селе Кулан - 4 балла, городе Шу - 2 балла, селе Толе би - 2 балла, селе Сарыкемер - 2 балла, городе Таразе - 2 балла, селе Кордай - 2 балла, селе Аса -2 балла, селе Мойынкум - 2 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным МЧС, на базе командного центра МЧС был развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.
Ситуация остается стабильной. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости. В Жамбылской области расположены 5 химически опасных объектов. Специалисты организовали взаимодействие для их обследования, угрозы нет", - отметили в ведомстве.
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