В Карагандинской области из снежных заносов эвакуировали 48 человек

Караганда. 10 февраля. Kazakhstan Today - В четверг, 9 февраля, на территории Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий, метелью, плохой видимостью и обильным снегопадом вводилось ограничение движения по всем направлениям для всех видов автотранспорта. Тем не менее, в снежных заносах на дорогах области оказались и люди, и машины, сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.

При проведении аварийно-спасательных работ спасательными подразделениями ДЧС Карагандинской области во взаимодействии с местными исполнительными органами, дорожными организациями и местной полицейской службой из снежных заносов спасено 16 человек, эвакуировано 48 человек и освобождено 20 единиц техники. Проведенная работа подразделений позволила не допустить чрезвычайных ситуаций, передает Kazakhstan Today.

Так, вблизи города Темиртау на автодороге Алматы - Екатеринбург, в результате ДТП с участием восьми единиц техники (3 грузовых, 5 легковых) образовался затор из 50 единиц техники (44 легковых и 6 грузовых). Силами управления по ЧС города Темиртау и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС из образовавшегося автомобильного затора в город Темиртау было эвакуировано 7 человек.

В Шетском районе на автодороге Кызылорда - Павлодар, в 15 километрах от села Красная Поляна, из-за плохих погодных условий рейсовый автобус сообщением Каражал - Караганда съехал в кювет и упал набок, в салоне находились 20 человек. По данному сообщению дежурной сменой управления единой дежурно-диспетчерской службы были оповещены и направлены к месту силы и средства местной полицейской службы, автопарка №3 города Караганды (тягач, кран, автобус). Принятыми мерами все пассажиры на прибывшем автобусе автопарка №3 были эвакуированы и доставлены на автовокзал города Караганды. Пассажиры не пострадали.

В Октябрьском районе города Караганды, в 6 километрах от станции "Сортировочная", силами Оперативно-спасательного отряда из застрявших в снежном заносе 6 автомашин на станцию "Сортировочная" было эвакуировано 10 человек. Пострадавших не было.

В Каркаралинском районе вблизи села Кент Киргизского сельского округа, силами отдела по ЧС Каркаралинского района и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ из застрявшего в снежном заносе автомобиля марки "Ниссан" были спасены и эвакуированы 6 человек, среди которых была беременная женщина и один ребенок.

В Октябрьском районе, в 9 километрах от станции "Сортировочная", силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС на вездеходе "ТРЭКОЛ" из застрявших в снежном заносе двух автомобилей спасены и доставлены на станцию "Сортировочная" 7 человек.

В Осакаровском районе на автодороге Осакаровка - Молодежное, в 15 километрах от поселка Молодежное, силами местных исполнительных органов, Карагандинского филиала РГП "Канал имени К. Сатпаева" и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС из застрявшего в снежном заносе автомобиля спасен и доставлен в поселок один человек. В медицинской помощи он не нуждался.

Департамент по ЧС Карагандинской области предупреждает о необходимости при ухудшении погоды на время ограничить выезды на дальние расстояния, перед поездками проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.

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