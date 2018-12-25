В Карагандинской области на территории рынка загорелся грузовик MAN

Караганда. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области на территории рынка "Шыгыс" загорелся грузовой автомобиль "MAN", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, 25 декабря в 13:18 на территории рынка "Шыгыс" произошло горение грузового автомобиля марки "MAN" на площади 8 квадратных метров.

"В результате пожара от температуры горения небольшие повреждения получили два грузовых автомобиля марки "Volvo" и "Scania". Пожар локализован в 13:32 и ликвидирован в 13:38", - проинформировали в ведомстве.

В результате происшествия с ожогами госпитализирован водитель автомобиля "MAN".

"Предварительная причина пожара - разогрев топливного бака паяльной лампой. На место пожара выезжали 23 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области", - отметили в пресс-службе.

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