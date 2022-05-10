В карагандинском парке вагонетка с пассажирами застряла на аттракционе

КАРАГАНДА. 9 МАЯ - На аттракционе "Американские горки" в центральном парке в Караганде одна из вагонеток с пассажирами остановилась и застряла на железнодорожных рельсах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники аттракциона помогли пассажирам спуститься по рельсам. А сами стали толкать застрявшую вагонетку и пытаться устранить дефект, сообщает " Патриот Караганды ".

Из-за этого происшествия в парке остановлена работа всех аттракционов для проверки.

Инцидент действительно имел место. В целях проверки безопасности все аттракционы, получившие сертификат о прохождении экспертизы технической исправности, будут временно приостановлены во избежание повторения данных инцидентов", - сообщили в управлении парками культуры и отдыха Караганды.