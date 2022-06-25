В Карагандинской области утонули два подростка

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ТЕМИРТАУ. 24 ИЮНЯ - В Темиртау в необорудованных для купания местах утонули два 16-летних подростка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ДЧС Карагандинской области, 21 июня на акватории Самаркандского водохранилища вблизи зоны отдыха "Солнечная лагуна" утонул подросток 2006 года рождения.
22 июня 16-летний подросток утонул на территории дачного общества "Черемушки" Темиртау на старом русле реки Нура.
По данным ведомства, с начала купального сезона на водоемах области утонули 9 человек, из них четверо детей.
Две девочки утонули в Жанааркинском районе Карагандинской области.