Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,4, передает Kazakhstan Today.



"27 февраля, в 16.17 по времени Нур-Султана (10.17 по Гринвичу), в Каспийском море произошло землетрясение", - сообщает Национальный Центр данных РГП ИГИ.



Координаты эпицентра: 40,28 градуса северной широты, 52,25 градуса восточной долготы. Магнитуда - 4,4, энергетический класс - 10,4.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства