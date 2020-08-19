В Казахфильме озвучили предварительную сумму ущерба от пожара

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - Сумма ущерба от пожара на киностудии "Казахфильм" в Алматы превысила 48 млн тенге, передает Kazakhstan Today.



"Предварительная сумма ущерба от пожара на данный момент составляет 48 981 130 тенге. Подсчеты продолжаются", - сообщили в пресс-службе киностудии.



В компании также рассказали, что по факту пожара в департаменте внутренних дел Алматы возбуждено уголовное дело. Данное происшествие находится на особом контроле акима Алматы, министра внутренних дел и министра культуры и спорта РК.



"Также администрация киностудии проводит внутреннее расследование. На данном его этапе установлено, что возгорание началось на открытой территории лесосклада. Спустя около 20 минут загорелась декорация "Внутренний двор Шайбан шаха", созданная для исторического фильма "Казахское ханство". Это деревянное строение находилось на расстоянии около 300 метров от первого очага", - рассказали в Казахфильме.



Отмечается, что на складе не хранились горючие материалы, к нему не было подведено электричество, что исключает версию самовозгорания.

Напомним, вечером 14 августа на киностудии "Казахфильм" произошел пожар с двумя очагами возгорания.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства