07.04.2024, 09:51 91941
В Казахстане из-за паводков эвакуировано более 60 тысяч человек
В пунктах временного размещения находятся 13 328 человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из паводкоопасных регионов спасено и эвакуировано 63 927 человек. В Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3391 частный жилой дом, 1059 дачных домов, 79 зданий различного предназначения. Об этом сообщил начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин на брифинге в СЦК.
На данный момент спасено и эвакуировано 63 927 человек, из них 45 лиц с ограниченными возможностями, 15 283 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 13 328 человек, из них 6742 ребенка. Работают психологи. Оказывается вся необходимая помощь", - отметил Оразалин.
Кроме того, на безопасное расстояние отогнано 10 068 голов сельскохозяйственных животных.
Благодаря мастерству пилотов были спасены 2607 человек, из них 760 детей. За сутки было спасено 243 человека. Спасательная операция проходила в сложных условиях", - сказал спикер.
Доставлено гуманитарного груза более 96 тонн, откачено 7 млн 300 кубометров талой воды, уложено более 921 тыс. мешкотар и 970 тыс. тонн инертных материалов.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводков.
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08.04.2024, 21:27 2011
В Казахстане затопило захоронения сибирской язвы и скотомогильники
Эпизоотическая ситуация в этих местах остается стабильной
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводками в зонах подтопления оказались захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Однако эпизоотическая ситуация в этих местах остается стабильной, сообщает пресс-служба МСХ.
После гибели от сибирской язвы животное утилизируется путем сжигания, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств. Захоронения герметичны, а ежегодный мониторинг на наличие спор на данных участках до настоящего времени не выявил ни одного случая выхода спор на поверхность", - сообщили в Минсельхозе.
В ведомстве добавили, что после отхода воды с затопленных захоронений так же будут взяты пробы грунта.
Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления проходит с начала года в плановом порядке.
Даже в случае подтопления скотомогильников вероятность возникновения особо опасных инфекций отсутствует. Все объекты подобного рода также по мере схода воды будут проинспектированы", - сообщили в МСХ.
Ранее руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Национального центра общественного здравоохранения Альберт Аскаров заявил, что паводки могут вызвать вспышку заболеваемости кишечными инфекциями среди населения.
08.04.2024, 20:13 5826
Пик половодья прошел - Министерство водных ресурсов
Фото: t.me/KZgovernment
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Основные усилия Министерства водных ресурсов и ирригации направлены на обеспечение безопасной работы всех гидротехнических сооружений и водохранилищ для регулирования стока рек и пропуска паводковых вод.
Что касается ситуации на казахстанских водохранилищах, к этому часу она такова.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Актюбинской области также составляет 99%, объекты работают в транзитном режиме, наблюдается уменьшение притока воды. Пик половодья также прошел.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе.
В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены в среднем на 65%, они также работают в штатном режиме.
В регионе до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду", - сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остается на вчерашней отметке - 1680 кубометров в секунду.
До границ Казахстана эта вода может дойти за 15-20 дней, поэтому, чтобы предотвратить подтопления, министерство и работники акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей очищают русло реки от ледяного покрова и исключают заторы", - сообщила Абдуалиева.
Она добавила, что четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в них прошел.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%, в них наблюдается половодье.
Сохраняется напряженная обстановка по Каратомарскому водохранилищу. Приток в водохранилище составляет 2425 кубометров в секунду, сброс - 2640 кубометров в секунду. Однако ежечасно наблюдается спад притока.
Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается.
08.04.2024, 19:22 6296
На 13 автодорогах в шести областях ограничено движение
Скопление транспорта отсутствует
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 18.00 8 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях ограничено движение транспорта на протяженности 673 км, сообщает "КазАвтоЖол".
Акмолинская область:
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от поселка Сурган до границы Северо-Казахстанской области. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Актюбинская область:
- автодорога Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз, участок от города Кандыагаш до города Эмба. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Атырауская область:
- автодорога Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, участок от поселка Доссор до Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Мукур - Кульсары, участок от поселка Доссор до Кульсары. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Костанайская область:
- подъезд к селу Мариновка. В данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Денисовка Тавриченка - Аршалы - Комаровка, участок от поселка Приреченка до поселка Комаровка. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Костанай - Жаксы - Карабутак - Костанай, участок от улицы Гашека до садового общества "Весна". На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Мангистауская область:
- автодорога Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, участок от границы Атырауской области до поселка Боранкул. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
Северо-Казахстанская область:
- автодорога Рощинское - Корнеевка - Волошинка, участок от села ощинское до села Корнеевка. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от поселка Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово-Киялы - Рощинское, участок от села Шагалы до села Рощинское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, участок от села Волошинка до села Кривощеково. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от границы Акмолинской области до села Новоишимское. На данном участке скопление транспорта отсутствует.
08.04.2024, 19:09 7091
В Атырауской области вода в реке Жем пошла на спад
Фото: пресс-служба правительства РК
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Атырау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев продолжает работу в Атырауской области, сообщает пресс-служба правительства.
В понедельник, 8 апреля, Бозумбаев совершил облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. По данным гидропостов, идет спад уровня воды в реке Жем, затопившей Жылыойский район, и Кульсары в частности.
Канат Бозумбаев встретился с жителями Кульсары. Рассказал о плане противопаводковых мероприятий, начале восстановительных работ, а также разъяснил алгоритм компенсационных выплат для возмещения ущерба, нанесенного стихией. Заместитель руководителя штаба поручил обеспечить прозрачность при выдаче гумпомощи, привлечь общественный контроль.
На беду кульсаринцев откликнулись тысячи казахстанцев. В пункте распределения гуманитарной помощи собрано несколько десятков тонн продуктов питания, одежды, предметов ТНП.
Напомним, более 553 тонн гуманитарной помощи собрано волонтерами для пострадавших от паводков.
08.04.2024, 15:25 14951
Аким СКО заявил об усложнении паводковой обстановки в регионе
Перелив на Сергеевском водохранилище составил 415 см, что намного больше показателя 2017 года
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Петропавловск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов сообщил об усложнении паводковой ситуации в регионе.
Паводковая ситуация усложняется. Сегодня утром на Сергеевском водохранилище перелив составил 415 см. Это намного больше показателей паводка 2017 года", - цитирует главу региона областной акимат.
По его словам круглосуточно проводятся мероприятия по защите населенных пунктов и областного центра.
Напомним, в Северо-Казахстанской области наиболее сложная обстановка складывается в 8 районах из 13, покрытие снегом составляет от 38 до 50% и сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов.
08.04.2024, 11:30 31036
В Казахстане из-за паводков эвакуированы почти 76 тысяч человек
Фото: МЧС
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводкового периода спасено 75 982 человека, из них 18 681 - ребенок, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ерасыл Сайпаш.
От свыше 1739 жилых домов и 1743 придворовых территорий отведена вода. В аварийно-спасательных работах задействовано 16 375 человек, более 1600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавсредство, 15 воздушных судов", - сообщил спикер.
По его словам, подтопленными остаются 3745 частных жилых домов, 421 придворовая территория в семи областях: в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, ВКО, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.
На контроле находится 105 размывов автодорог, 65 населенных пунктов без транспортного сообщения. На контроле республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области", - добавил Ерасыл Сайпаш.
Дополнено 08.04.2024, 12.24
Медицинские работники осуществляют осмотр эвакуируемого населения и оказывают медицинскую помощь пострадавшим, заверили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Всего медиками ЦМК осмотрено более 800 человек, в том числе 268 детей. Оказана медицинская помощь 80 человек, госпитализировано 4 человека", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 08.04. 2024, 14.30
В Петропавловске эвакуируют 200 человек, постоянно проживающих на дачах.
На данный момент специалисты УП и ЧС Петропавловска в срочном порядке эвакуируют дачников. Мы вынуждены закрыть подъездные пути, за исключением эвакуации животных", - рассказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.
В Акмолинской области спасатели эвакуируют жителей города Есиля и села Камышенка.
Из-за поднятия уровня реки Есиль было подтоплено 5 частных жилых домов и 18 многоквартирных жилых домов. Спасатели эвакуировали 32 человека, из них 12 детей (…) Из села Камышенка эвакуированы 34 человека, из них 14 детей", - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.
Из-за поднятия уровня реки Колутон и обильного снеготаяния произошло подтопление 36 придворовых территорий и 8 частных жилых домов.
В Западно-Казахстанской области без транспортного сообщения остаются 9 населенных пунктов.
Подтоплено 427 дачных домов. Объявлены 6 ЧС местного масштаба. Эвакуировано 7048 человек, из них 3665 детей, 19 человек с ограниченными возможностями. В эвакуационных пунктах расположены 1455 человек, в том числе 604 ребенка. В безопасные места отогнано 4580 домашних животных", - отчитались в министерстве.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
08.04.2024, 11:20 29996
Режим ЧС объявлен еще в одном районе Актюбинской области
Режим ЧС объявлен в Иргизском районе
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Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Еще в одном районе Актюбинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.
Объявить ЧС природного характера местного масштаба на территории Иргизского района Актюбинской области", - сообщает пресс-служба акима Иргизского района.
В настоящее время режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях. При этом, по словам экспертов, пик паводков еще не пройден.
Число эвакуированных из зон подтоплений в Казахстане превысило уже 76 тысяч человек.
Напомним, 29 марта в Айтекебийском районе Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское". По факту было возбуждено уголовное дело.
5 апреля в Актюбинской области прорвало плотину Магаджановского водохранилища в Хромтауском районе.
08.04.2024, 10:50 30916
Казахстанский автобус перевернулся в России
Фото: telegram/ГИБДД Самарской области
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Самара. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус из Казахстана перевернулся на 26-м км автодороги Урал - Муханово в России. Два пассажира погибли, еще 10 пострадавших доставлены в медицинское учреждение, сообщает ГИБДД Самарской области.
По данным ведомства, ДТП произошло 8 апреля примерно в 01.00 в Кинельском районе Самарской области.
По предварительным данным следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На месте погибли 2 пассажира", - сообщили в ГИБДД.
Автобус перевозил граждан Узбекистана в Нижний Новгород.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.
Напомним, в январе прошлого года в России перевернулся автобус с 54 казахстанцами. В результате происшествия пострадали пять человек.
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