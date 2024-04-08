В Казахстане из-за паводков эвакуировано более 60 тысяч человек

Фото: t.me/KZgovernment

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Основные усилия Министерства водных ресурсов и ирригации направлены на обеспечение безопасной работы всех гидротехнических сооружений и водохранилищ для регулирования стока рек и пропуска паводковых вод.





Что касается ситуации на казахстанских водохранилищах, к этому часу она такова.





Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел.





Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Актюбинской области также составляет 99%, объекты работают в транзитном режиме, наблюдается уменьшение притока воды. Пик половодья также прошел.





В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе.





В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены в среднем на 65%, они также работают в штатном режиме.





В регионе до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду", - сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.





По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остается на вчерашней отметке - 1680 кубометров в секунду.





До границ Казахстана эта вода может дойти за 15-20 дней, поэтому, чтобы предотвратить подтопления, министерство и работники акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей очищают русло реки от ледяного покрова и исключают заторы", - сообщила Абдуалиева.





Она добавила, что четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в них прошел.





В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%, в них наблюдается половодье.





Сохраняется напряженная обстановка по Каратомарскому водохранилищу. Приток в водохранилище составляет 2425 кубометров в секунду, сброс - 2640 кубометров в секунду. Однако ежечасно наблюдается спад притока.





Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается.